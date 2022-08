Le FBI et le comité de la Chambre envoient des avis sur la fraude cryptographique

La fraude à la cryptographie est un problème sur lequel se penchent à la fois le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme et le FBI.

La Le comité de la Chambre a envoyé des lettres au Département du Trésorla Commission fédérale du commercela Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises et le Commission de Sécurité et d’Echanges demander des informations et des documents sur ce que font les agences pour lutter contre la fraude cryptographique. Le comité a également demandé une documentation similaire à cinq échanges cryptographiques : Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken et KuCoin.

“J’ai lancé cette enquête parce que, alors que les crypto-monnaies ont explosé en termes de portée, de popularité et de valeur, il en va de même pour la croissance de la fraude et des abus des consommateurs, car les mauvais acteurs ont cherché à s’attaquer aux investisseurs”, a déclaré le représentant Raja Krishnamoorthi, un démocrate de l’Illinois et le président de la sous-commission de la politique économique et des consommateurs, tweeté mardi.

“Alors que les histoires de prix qui montent en flèche et de richesses du jour au lendemain ont attiré les investisseurs professionnels et amateurs vers les crypto-monnaies, les escrocs ont encaissé”, a écrit Krishnamoorthi dans les lettres. “L’absence d’autorité centrale pour signaler les transactions suspectes dans de nombreuses situations, l’irréversibilité des transactions et la compréhension limitée que de nombreux consommateurs et investisseurs ont de la technologie sous-jacente font de la crypto-monnaie une méthode de transaction préférée des escrocs.”

Lundi, le FBI a fait une annonce d’intérêt public mettant en garde contre les cybercriminels volent la crypto des plateformes de finance décentralisée (DeFi). L’agence a déclaré que 1,3 milliard de dollars de crypto ont été volés sur les plates-formes DeFi au cours des trois premiers mois de 2022. Elle recommande aux investisseurs en crypto de rechercher ces plates-formes, de s’assurer qu’ils ont effectué des audits de code qui identifient les vulnérabilités et d’être au courant de certains pools d’investissement et de solutions participatives. .

La nouvelle des deux actions a entraîné une baisse prix du bitcoin Mardi matin, juste en dessous de 20 000 $. Bitcoin est en baisse puisqu’il a atteint son sommet de plus de 67 000 $ en novembre.

Le vol de crypto est un événement courant, avec des pertes totalisant plus de centaines de millions de dollars. Il existe des moyens pour détenteurs de crypto pour garder leurs actifs sécurisésmais les cybercriminels sont créatifs avec leurs stratagèmes, même en utilisant la fonction AirDrop d’Apple.