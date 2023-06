WASHINGTON (AP) – Le FBI et le département de la Sécurité intérieure ont minimisé ou ignoré « une quantité massive d’informations de renseignement » avant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, selon le président d’un panel du Sénat qui mardi publie un nouveau rapport sur les échecs du renseignement avant l’insurrection.

Le rapport détaille comment les agences n’ont pas reconnu et averti du potentiel de violence alors que certains des partisans du président de l’époque, Donald Trump, avaient ouvertement planifié le siège dans des messages et des forums en ligne.

Parmi la multitude de renseignements qui ont été négligés, il y avait un conseil de décembre 2020 au FBI selon lequel des membres du groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys prévoyaient d’être à Washington, DC, pour la certification de la victoire de Joe Biden et leur « plan est de tuer littéralement personnes », indique le rapport. La commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales a déclaré que les agences étaient également au courant de nombreux messages sur les réseaux sociaux qui annonçaient la violence, certains appelant les partisans de Trump à « venir armés » et à prendre d’assaut le Capitole, à tuer des législateurs ou à « brûler l’endroit ».

Le sénateur du Michigan, Gary Peters, président démocrate du panel de la patrie, a déclaré que l’échec était « en grande partie un manque d’imagination pour considérer comme crédibles les menaces de violation du Capitole », faisant écho aux conclusions de la commission du 11 septembre sur les échecs du renseignement à venir. des attentats terroristes de 2001.

Le rapport de la majorité du personnel du panel indique que la communauté du renseignement ne s’est pas entièrement recalibrée pour se concentrer sur les menaces du terrorisme national plutôt qu’international. Et les responsables du renseignement du gouvernement n’ont pas tiré la sonnette d’alarme « en partie parce qu’ils ne pouvaient pas concevoir que le Capitole américain serait envahi par des émeutiers ».

Pourtant, a déclaré Peters, les raisons du rejet de ce qu’il a appelé une quantité « massive » d’intelligence « défient une explication facile ».

Alors que plusieurs autres rapports ont examiné les défaillances du renseignement autour du 6 janvier – y compris un rapport sénatorial bipartite de 2021, le comité de la Chambre le 6 janvier de l’année dernière et plusieurs évaluations internes distinctes de la police du Capitole et d’autres agences gouvernementales – la dernière enquête est la première du Congrès rapport pour se concentrer uniquement sur les actions du FBI et du Bureau du renseignement et de l’analyse du Département de la sécurité intérieure.

À la suite de l’attaque, Peters a déclaré que le comité avait interrogé des responsables des deux agences et avait découvert ce qui était « un doigt assez constant » l’un sur l’autre.

« Tout le monde devrait être responsable parce que tout le monde a échoué », a déclaré Peters.

À l’aide d’e-mails et d’entretiens recueillis par le comité sénatorial et d’autres, y compris du panel du 6 janvier de la Chambre, le rapport présente en détail les renseignements que les agences ont reçus dans les semaines précédant l’attaque.

Il n’y a pas eu d’échec dans l’obtention de preuves, indique le rapport, mais les agences « n’ont pas évalué pleinement et précisément la gravité de la menace identifiée par ces renseignements, et n’ont pas formellement diffusé des conseils à leurs partenaires chargés de l’application de la loi ».

Alors que Trump, un républicain, affirmait à tort qu’il avait remporté les élections de 2020 et tentait d’annuler sa défaite électorale, disant à ses partisans de «se battre comme l’enfer» dans un discours devant la Maison Blanche ce jour-là, des milliers d’entre eux ont marché vers le Capitole . Plus de 2 000 émeutiers ont envahi les forces de l’ordre, agressé des policiers et causé plus de 2,7 milliards de dollars de dommages au Capitole, selon un rapport du US Government Accountability Office plus tôt cette année.

Brisant les fenêtres et les portes, les émeutiers ont envoyé les législateurs courir pour sauver leur vie et ont temporairement interrompu la certification de la victoire électorale par Biden, un démocrate.

Même au moment où l’attaque se produisait, selon le nouveau rapport, le FBI et la sécurité intérieure ont minimisé la menace. Alors que la police du Capitole s’efforçait de nettoyer le bâtiment, la sécurité intérieure « avait encore du mal à évaluer la crédibilité des menaces contre le Capitole et à rendre compte de ses renseignements ».

Et lors d’un briefing à 10 heures du matin alors que les manifestants se rassemblaient au discours de Trump et près du Capitole « portaient des casques balistiques, des gilets pare-balles, transportaient du matériel radio et des sacs à dos de qualité militaire », le FBI a informé qu’il n’y avait « aucune menace crédible pour le moment ».

Le manque d’avertissements suffisants signifiait que les forces de l’ordre n’étaient pas suffisamment préparées et qu’il n’y avait pas de périmètre renforcé établi autour du Capitole, comme c’est le cas lors d’événements comme le discours annuel sur l’état de l’Union.

Le rapport contient des dizaines de conseils sur la violence du 6 janvier que les agences ont reçus et rejetés en raison d’un manque de coordination, de retards bureaucratiques ou d’appréhension de la part de ceux qui les recueillaient. Le FBI, par exemple, a été entravé de manière inattendue dans sa tentative de trouver des publications sur les réseaux sociaux prévoyant les manifestations du 6 janvier lorsque le contrat de son outil tiers de surveillance des réseaux sociaux a expiré. À Homeland Security, les analystes ont hésité à rapporter des renseignements de source ouverte après des critiques en 2020 pour avoir recueilli des renseignements sur des citoyens américains lors de manifestations de justice raciale.

Un conseil reçu par le FBI avant l’attaque du 6 janvier provenait d’un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice qui a envoyé des captures d’écran de messages en ligne de membres du groupe extrémiste Oath Keepers : « Il n’y a qu’un seul moyen d’entrer. Ce ne sont pas des panneaux. Ce ne sont pas des rassemblements. C’est des f—— balles ! »

La société de médias sociaux Parler, une plate-forme privilégiée pour les partisans de Trump, a directement envoyé au FBI plusieurs messages qu’elle jugeait alarmants, ajoutant qu’il y avait « plus d’où cela venait » et qu’ils s’inquiétaient de ce qui se passerait le 6 janvier.

« (T) ce n’est pas un rassemblement et ce n’est plus une manifestation », a lu l’un des messages de Parler envoyés au FBI, selon le rapport. « Il s’agit d’un stand final où nous traçons la ligne rouge à Capitol Hill. (…) ne soyez pas surpris si nous prenons le bâtiment #capital (sic) ».

Mais même lorsqu’elle a reçu les avertissements, a constaté le panel du Sénat, l’agence a répété à maintes reprises qu’il n’y avait aucune menace crédible.

« Notre nation compte toujours avec les retombées du 6 janvier, mais ce qui est clair, c’est la nécessité d’une réévaluation des processus de collecte, d’analyse et de diffusion des renseignements nationaux du gouvernement fédéral », indique le nouveau rapport.

Dans un communiqué, le porte-parole de la Sécurité intérieure, Angelo Fernandez, a déclaré que le département avait apporté bon nombre de ces changements deux ans et demi plus tard. Le département « a renforcé l’analyse des renseignements, le partage d’informations et la préparation opérationnelle pour aider à prévenir les actes de violence et à assurer la sécurité de nos communautés ».

Le FBI a déclaré dans une réponse distincte que depuis l’attaque, il s’est concentré davantage sur le « partage rapide d’informations » et a centralisé le flux d’informations pour garantir une notification plus rapide aux autres entités. « Le FBI est déterminé à lutter de manière agressive contre le danger que représentent tous les extrémistes violents domestiques, quelles que soient leurs motivations », indique le communiqué.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a défendu la gestion du renseignement par le FBI à l’approche du 6 janvier, y compris un rapport de son bureau extérieur de Norfolk le 5 janvier qui citait des publications en ligne laissant présager la possibilité d’une « guerre » à Washington le lendemain. . Le rapport du Sénat a noté que la note de service « ne notait pas la multitude d’autres avertissements » que l’agence avait reçus.

La critique du FBI et du Département de la sécurité intérieure fait écho aux critiques virulentes adressées à la police du Capitole des États-Unis dans un rapport bipartite publié par les commissions sénatoriales de la patrie et des règles il y a deux ans. Ce rapport a révélé que l’unité de renseignement de la police était également au courant des publications sur les réseaux sociaux appelant à la violence, mais n’a pas informé les hauts dirigeants de ce qu’ils avaient trouvé.

Peters dit qu’il a demandé l’enquête des agences de renseignement après que d’autres rapports, tels que l’enquête du panel de la Chambre l’année dernière, se soient concentrés sur d’autres aspects de l’attaque. Le panel du 6 janvier était plus concentré sur les actions de Trump et a conclu dans son rapport que l’ancien président s’était engagé criminellement dans un « complot en plusieurs parties » pour annuler les résultats légaux de l’élection présidentielle de 2020 et n’avait pas agi pour empêcher ses partisans de à l’assaut du Capitole.

« Il est important pour nous de réaliser ces échecs pour nous assurer que cela ne se reproduise plus », a déclaré Peters.

Les rédacteurs d’Associated Press Eric Tucker et Rebecca Santana ont contribué à ce rapport.

Mary Clare Jalonick, Associated Press