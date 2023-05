Le FBI et la police de la tribu enquêtent sur le meurtre d’un membre de la tribu par des agents de la US Border Patrol

AJO, Arizona (AP) – Le FBI et la police de la nation Tohono O’odham enquêtent sur la mort par balle d’un membre de la tribu par des agents de la US Border Patrol dans le sud de l’Arizona.

Les responsables des douanes et de la protection des frontières ont déclaré que des agents du poste de patrouille frontalière d’Ajo étaient impliqués dans une fusillade mortelle dans la réserve de Tohono O’odham près d’Ajo vers 22 heures jeudi.

Ils ont déclaré que l’incident était en cours d’examen par le Bureau de la responsabilité professionnelle des douanes et de la protection des frontières. Mais ils n’ont publié aucune information supplémentaire.

Le président tribal Ned Norris Jr. a déclaré dimanche dans un communiqué que la fusillade avait eu lieu dans la communauté de Meneger’s Dam de la nation Tohono O’odham et avait identifié la victime.

« Le membre de la Nation Raymond Mattia a perdu la vie dans l’incident. Nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui sont touchés pendant cette période difficile », a déclaré Norris. « Au fur et à mesure que l’enquête progresse, la Nation s’attend à un examen complet de tous les faits liés à l’incident et à une réponse appropriée et rapide des agences de sécurité publique compétentes. Comme l’enquête est en cours, nous nous abstiendrons de faire d’autres commentaires pour le moment.

La chaîne de télévision de Tucson, KVOA, a rapporté que Mattia avait appelé la patrouille frontalière parce qu’il y avait plusieurs migrants qui s’étaient introduits dans sa cour et qu’il voulait de l’aide pour les faire sortir de sa propriété.

Le barrage de Meneger n’est qu’à quelques kilomètres de la frontière américano-mexicaine.

Selon KVOA, la famille de Mattia leur a dit qu’il était sorti quand il a vu les agents, et qu’il a été abattu pour une raison inconnue.

The Associated Press