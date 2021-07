Le FBI est toujours à la recherche du bombardier anti-émeute du Capitole et des 300 manifestants de Donald Trump six mois après le siège.

Une récompense de 100 000 $ est offerte à l’homme qui a posé deux explosifs devant les bureaux des comités nationaux républicain et démocrate.

Parmi les personnes recherchées figurent également de nombreux accusés d’agressions violentes contre des officiers et de menaces contre des journalistes.

Plus de 500 personnes déjà arrêtées ont plaidé coupables pour le siège meurtrier du 6 janvier.

Mais beaucoup d’entre eux étaient des cibles dites faciles qui s’étaient vantés de leur rôle dans l’émeute en ligne et ont été filmés lors d’émissions télévisées en direct.

Maintenant, six mois plus tard, le ministère de la Justice est toujours à la recherche de dizaines d’émeutiers.

Le site Web du FBI comprend plus de 900 photos d’environ 300 personnes étiquetées « non identifiées ».

L’une des personnes recherchées est un homme voyant utiliser une matraque pour attaquer des flics.

Un autre homme vu arracher le masque à gaz d’un officier alors qu’il était écrasé contre une porte est également recherché.

Les images montrent le présumé kamikaze vêtu d’un sweat-shirt à capuche gris, d’un masque et de gants semblant placer l’un des explosifs sous un banc à l’extérieur du Comité national démocrate.

La personne est ensuite vue marchant dans une ruelle près du Comité national républicain avant que la bombe n’y soit placée.

On ne sait toujours pas si les bombes étaient liées à la planification de l’insurrection.

Les autorités avaient procédé à très peu d’arrestations le jour même alors qu’elles se concentraient sur la sécurisation du bâtiment.

Quatre personnes sont mortes dans l’émeute et un officier de police du Capitole, Brian Sicknick, qui s’est effondré et est décédé par la suite de ce que les autorités ont qualifié de causes naturelles.

Les responsables du ministère de la Justice affirment que l’arrestation de toutes les personnes impliquées dans l’insurrection reste une priorité absolue.

La semaine dernière, Nancy Pelosi a fait appel à Liz Cheney pour le comité d’enquête sur les émeutes du Capitole après que le républicain a voté pour destituer Donald Trump.

Robert Anderson Jr., ancien directeur adjoint exécutif de la branche Criminal, Cyber, Response and Services du FBI, a déclaré : « Ils les trouveront.

« Je me fiche du temps que ça prend. S’ils les cherchent, ils les trouveront. »

Frank Montoya Jr., un agent spécial à la retraite du FBI, a déclaré : « La plupart de ces personnes ne se sont jamais présentées sur l’écran radar auparavant.

« Vous regardez les films et un nom apparaît sur l’écran radar et ils connaissent tous les alias et le dernier endroit où il a dîné, le tout d’un simple clic.

« Malheureusement, ce n’est pas comme ça en réalité. »

Forrest Rogers fait partie d’un groupe de chasseurs de sédition. Il a déclaré: « C’est demander justice. C’est quelque chose qui est sans précédent dans l’histoire de notre pays.

« Où d’autre avez-vous eu plusieurs milliers de personnes qui commettent un crime et se dispersent ensuite immédiatement dans tous les États-Unis? »

Deux membres des Oath Keepers ont admis avoir conspiré avec d’autres extrémistes pour bloquer la certification de la victoire du président Joe Biden.

Le seul accusé qui a été condamné est une femme de l’Indiana qui a plaidé coupable à un délit; elle a été épargnée par la prison.

La plupart des autres accords de plaidoyer conclus jusqu’à présent concernent des cas où les accusés n’ont été inculpés que de délits pour être entrés illégalement dans le Capitole.