Le FBI est devenu “politiquement armé” – ancien agent spécial

Un comité dirigé par les républicains enquête sur les allégations de partialité institutionnelle dans le système de justice pénale américain

Un ancien agent du FBI a déclaré aux législateurs américains à Washington qu’il y a eu une perte de confiance dans l’agence d’application de la loi parmi de nombreux Américains, et que le bureau est devenu “politiquement armé» par le gouvernement fédéral.

Nicole Parker, une ancienne agente spéciale du FBI, a témoigné jeudi devant un comité de la Chambre enquêtant sur la soi-disant « militarisation » du gouvernement fédéral. Elle a dit qu’il est apparu “comme s’il y avait deux FBI» au cours de sa carrière au bureau des forces de l’ordre.

Parker, qui a été employée par le FBI entre 2011 et 2022, a expliqué dans son témoignage qu’un gouffre existait entre le siège de l’organisation à Washington, DC et les différents bureaux extérieurs à travers les États-Unis.

“Le FBI est devenu politiquement armé, en commençant par le sommet à Washington [and] ruissellement vers les bureaux extérieurs“, a déclaré Parker. “Sur le papier, la mission du bureau est restée la même, mais ses priorités et ses principes directeurs ont radicalement changé. Tout cela s’ajoute à une perte de confiance dans le FBI par de nombreux Américains et à un moral bas chez de nombreux employés du FBI.”

Parker avait précédemment déclaré dans un éditorial de Fox News le mois dernier que le FBI avait été alourdi par «une question de politisation après l’autre.” Elle a cité la situation qui a vu des agents du FBI s’agenouiller pour soutenir les manifestants de Black Lives Matter après la mort de George Floyd en 2020 comme un exemple de l’agence pataugeant dans des problèmes politiques.

Parker a quitté le FBI à la fin de l’année dernière, “avec un palmarès exemplaire et sans tache.”

Le FBI a déclaré jeudi dans un communiqué au New York Post qu’il attend de ses agents “respecter les normes les plus élevées.”

“Notre travail est essentiel pour protéger le peuple américain contre diverses menaces et pour faire respecter ses droits constitutionnels“, a-t-il ajouté.

Le sous-comité est présidé par le républicain Jim Jordan, critique notoire de la prétendue politisation du FBI et du ministère américain de la Justice. Il a également accusé les agences de cibler les conservateurs, et affirmé avoir été contacté par «des dizaines et des dizaines” d’agents du FBI qui ont allégué des préjugés politiques au sein de l’agence.

En janvier, la Chambre a voté au-delà des lignes de parti pour créer le sous-comité « militarisation ». Il étudie également les méthodes utilisées par le gouvernement américain dans la collecte et l’analyse d’informations sur les citoyens américains.