Le FBI enquête sur Snapchat sur son rôle dans la crise mortelle du fentanyl, selon un rapport

Le FBI et le ministère de la Justice enquêteraient sur l’implication de Snapchat dans la diffusion de pilules contenant du fentanyl, alimentant un pic de surdoses mortelles chez les jeunes.

Les enquêteurs ont contacté les familles d’enfants décédés après avoir consommé du fentanyl pour enquêter sur les liens entre leurs comptes de médias sociaux et leurs revendeurs, Bloomberg a rapporté mercredi.

Les publications de Snapchat citées à comparaître indiquent qu’un certain nombre d’adolescents pensaient qu’ils achetaient des analgésiques sur ordonnance comme Percoset, a rapporté le point de vente. Mais ils auraient été vendus du fentanyl pur – dont seulement deux milligrammes suffisent pour tuer.

Le ministère de la Justice et le FBI ont refusé de commenter le rapport.

Un porte-parole de Snap a déclaré à CNET que la société s’était engagée à lutter contre la crise de l’empoisonnement au fentanyl, notamment en fermant les comptes des revendeurs et en bloquant les résultats de recherche pour les termes liés à la drogue.

“Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre cette épidémie”, a déclaré le porte-parole, “y compris en travaillant avec d’autres entreprises technologiques, des agences de santé publique, les forces de l’ordre, des familles et des organisations à but non lucratif”.

La société a également souligné Centre familialun nouvel outil qui permet aux parents de voir tous les comptes avec lesquels leurs adolescents communiquent sur Snapchat et de signaler tout compte concerné.

Le mois dernier, le Conseil national de prévention du crime a appelé les autorités fédérales à enquêter sur Snapchat “en tant que plate-forme de choix pour les trafiquants de fentanyl”.

Les messages qui disparaissent et la technologie cryptée de Snapchat le rendent particulièrement attrayant pour les fournisseurs, a déclaré l’organisation.

“Les trafiquants de drogue utilisent l’innovation américaine pour vendre des produits mortels”, a déclaré le directeur du CNPC, Paul DelPonte, dans une lettre ouverte au procureur général des États-Unis, Merrick Garland. “Dans à peu près le même temps qu’il faut pour lire cette lettre, quelqu’un mourra d’empoisonnement au fentanyl parce qu’il a acheté une fausse pilule sur une plateforme de médias sociaux comme Snapchat.”

De 2019 à 2021, les décès par surdose chez les Américains âgés de 10 à 19 ans ont augmenté de 109%, selon les données des Centers for Disease Control and Preventionle fentanyl fabriqué illicitement représentant 84 % de ces décès.

Snapchat a plus de 89 millions d’utilisateurs américainsdont près de la moitié (48 %) ont entre 15 et 25 ans.

Sa société mère, Snap, a supprimé plus de 270 000 éléments de contenu au cours du premier semestre de l’année dernière pour avoir enfreint les politiques sur les drogues illicites, selon un rapport de transparence. Cela représente moins de 5% du contenu lié à la drogue signalé à l’entreprise au cours de cette période.

Mercredi, le House Energy and Commerce Committee a discuté du rôle des entreprises technologiques dans la crise du fentanyl.

Laura Marquez-Garrett du Centre de droit des victimes des médias sociauxqui devait prendre la parole lors de la table ronde, a déclaré à Bloomberg que “la mort d’enfants américains par empoisonnement au fentanyl n’est pas un problème de médias sociaux – c’est un problème de Snapchat”.

