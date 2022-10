Le FBI enquête sur l’espionnage d’un ancien officier de la CIA pour l’hôte de la Coupe du monde, le Qatar

Un ancien officier de la CIA qui a espionné les rivaux du Qatar pour aider le petit pays arabe à remporter la Coupe du monde de cette année est maintenant sous le contrôle du FBI et des documents récemment obtenus montrent qu’il a offert des services clandestins allant au-delà du football pour tenter d’influencer la politique américaine, selon une enquête de l’Associated Press .

L’enquête de plusieurs mois du FBI vise à déterminer si le travail de Kevin Chalker pour le Qatar a enfreint les lois relatives au lobbying étranger, à la surveillance et à l’exportation de technologies et d’artisanat sensibles, ont déclaré deux personnes au courant de l’enquête qui ont demandé l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à en discuter.

L’objectif de Chalker, selon AP, était de redorer l’image du Qatar auprès des décideurs américains tout en sapant les critiques qui ont accusé la monarchie du golfe Persique de financer des terroristes et d’autres actes répréhensibles. Les enquêteurs fédéraux ont concentré ces dernières années un examen de plus en plus minutieux sur les efforts d’influence du Qatar, y compris ceux qui auraient impliqué d’anciens responsables de la sécurité nationale américaine.

Les reportages d’AP au cours de l’année écoulée ont détaillé comment Chalker et sa société, Global Risk Advisors, ont cherché à aider le Qatar à organiser la Coupe du monde 2022 en espionnant les officiels du football dans les pays rivaux. Cela incluait le déploiement d’un «honeypot» Facebook dans lequel une femme séduisante est utilisée pour se rapprocher d’une cible, quelqu’un se faisant passer pour un photojournaliste pour garder un œil sur la candidature d’un pays et, après l’annonce de la décision en 2010, mener un raté deux- campagne d’un an pour amener un haut responsable du football allemand à adoucir sa critique du Qatar.

De nouveaux rapports AP basés sur les dossiers internes de Global Risk Advisors et des entretiens avec les associés de Chalker montrent qu’une grande partie de son travail au cours des années écoulées s’est concentré sur la recherche de renforcer l’influence du Qatar aux États-Unis. Les dirigeants de la CIA et lançant une opération d’influence secrète tentaculaire pour nuire à la réputation des responsables américains perçus comme les ennemis du Qatar. La société s’est même vantée dans des dossiers internes d’avoir utilisé des espions pour essayer de recueillir des informations sur un membre du Congrès qui a parrainé une législation contre laquelle le Qatar s’est opposé.

Global Risk Advisors “a toujours protégé le Qatar en attaquant les attaquants”, a déclaré la société dans un document interne.

L’avocat de Chalker, Kevin Carroll, a déclaré que Global Risk Advisors ne s’était jamais livré à aucune activité illégale et n’était au courant d’aucune enquête fédérale.

Le FBI a déclaré qu’il ne pouvait ni confirmer ni infirmer l’existence d’une enquête. Le Qatar n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Qatar, un émirat riche en énergie qui abrite une base militaire américaine massive, a dépensé des milliards ces dernières années pour repousser avec succès les tentatives de ses rivaux voisins – l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – d’isoler le pays et d’aigrir ses relations avec les Etats Unis

Chalker a commencé une relation longue et lucrative avec le Qatar après avoir travaillé comme officier des opérations d’infiltration pour la CIA dans les années 2000. Son travail sur la Coupe du monde a aidé le Qatar à devenir le principal client de Global Risk Advisors, lui permettant d’ouvrir des bureaux à New York, Washington, Londres et Doha.

“GRA est sur le point de connaître une expansion rapide”, a déclaré une note de 2014 aux employés, ajoutant que l’entreprise “a poursuivi un certain nombre de projets extraordinaires”.

Le travail de la société comprenait une campagne d’information secrète contre les rivaux du Qatar qui impliquait d’aider à la réalisation d’un film de 2018 intitulé “Ennemis de la paix” qui était très critique à l’égard du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, selon deux anciens associés de Chalker. Le réalisateur du film a déclaré à l’AP qu’il ignorait qu’un conseiller sur le film travaillait pour GRA.

Global Risk Advisors et ses affiliés ont également dispensé une formation militaire et de renseignement pendant plusieurs années à des responsables qatariens, y compris des membres de la famille royale, selon des entretiens et des archives. Les cours allaient du sauvetage d’otages à la façon d’opérer sous couverture.

“Essentiellement, il veut que nous organisions des cours mini-fermes à la fois pour les opérations et pour les opérations techniques”, a déclaré un document interne de Global Risk Advisors décrivant la demande de formation d’un responsable qatari. “The Farm” est le surnom donné au centre d’entraînement secret de la CIA en Virginie.

Un membre de la famille royale qatarienne a reçu une note parfaite de 100 dans un cours de “contre-mesures techniques de surveillance” bien qu’il ait manqué une grande partie de l’instruction et qu’il n’ait pas montré “un véritable désir d’apprendre le matériel”, selon un document de l’entreprise.

La loi fédérale interdit de partager certaines tactiques que le gouvernement américain enseigne à ses propres soldats et espions, et certains anciens employés de Chalker ont déclaré qu’ils craignaient que certaines des formations qataries ne franchissent la ligne.

L’avocat de Chalker a déclaré que Global Risk Advisors avait reçu l’autorisation appropriée du gouvernement américain chaque fois que son travail l’exigeait.

Le rapport d’AP était basé sur des centaines de pages de documents fournis par d’anciens associés de Chalker qui ont demandé l’anonymat parce qu’ils craignaient des représailles.

Plusieurs de ces sources ont décrit Chalker comme un patron chaotique et mercuriel dont les priorités changeaient constamment, de nombreux projets n’aboutissant finalement à rien. Ils ont dit que Chalker appréciait le secret, utilisait régulièrement des noms de code – le sien était « Hercules » – et gardait souvent les employés dans l’ignorance du travail que Global Risk Advisors a fait pour le Qatar ou des rapports de recherche qu’il a produits.

“Personne ne savait vraiment à qui ils allaient, pourquoi ils étaient produits, quel était le véritable pilote – à part ce sur quoi Kevin voulait que nous travaillions”, a déclaré un ancien employé.

Les archives et les entretiens de la société montrent que Chalker a consulté et reçu des conseils sur certaines de ses propositions de la part de Denis Mandich, alors employé de la CIA, qui travaillait comme agent de liaison avec la Silicon Valley. Ces projets comprenaient une proposition de plusieurs milliards de dollars en 2014 pour que Global Risk Advisors investisse dans des startups technologiques au nom du Qatar, présentée comme un moyen de bloquer la vente de technologies potentiellement sensibles à ses rivaux du golfe Persique.

Les documents de l’entreprise ne permettent pas de savoir si ce projet a avancé et Mandich a ensuite quitté l’agence et a rejoint Global Risk Advisors pour devenir l’un des meilleurs lieutenants de Chalker. Les avocats de Mandich n’ont pas répondu aux questions sur son travail pour la GRA.

Global Risk Advisors a également créé un plan de sécurité détaillé en 2014 pour installer un système de surveillance au Qatar qui pourrait suivre les téléphones portables dans le pays “avec une extrême précision” et permettre aux analystes “d’isoler les conversations individuelles et d’écouter en temps réel”, selon des informations internes. les registres de l’entreprise qui incluent un projet de contrat.

Ce plan, baptisé Project Berlin, suggérait également de créer une application pour téléphone mobile pour la Coupe du monde 2022 qui pourrait enregistrer l’emplacement et les mouvements des utilisateurs. Chalker a indiqué dans des documents internes de l’entreprise que le Qatar avait donné son approbation préliminaire au projet Berlin, mais on ne sait pas s’il a jamais été mis en œuvre.

Les efforts de Chalker pour renforcer les liens du Qatar avec les États-Unis comprenaient un effort pour organiser une réunion en face à face entre les hauts responsables de la CIA et le Premier ministre du Qatar. Un responsable qatari a déclaré à Chalker qu’une telle aide à la réunion fournirait un “sceau d’approbation en or” pour les divers projets de Chalker, selon les archives de l’entreprise.

Mais ces archives montrent que les efforts initiaux de Chalker pour négocier une telle réunion ont échoué malgré sa vantardise d’avoir un accès sans précédent aux plus hauts niveaux du gouvernement qatari.

La CIA a refusé de commenter.

D’autres dossiers de l’entreprise ont montré que Global Risk Advisors était poussé à surveiller et à contrôler les efforts de lobbying du Qatar aux États-Unis, affirmant qu’il pourrait gérer ces efforts de manière plus productive.

Une proposition de mars 2017 intitulée “Projet ENDGAME” indiquait que les ennemis du Qatar cherchaient à injecter le pays dans des combats par procuration impliquant ses “alliés” tels que les Frères musulmans, un groupe islamiste soutenu par le Qatar.

En réponse à cette menace, l’entreprise s’est vantée dans des archives internes d’avoir “développé une approche d’un contact étroit avec le membre du Congrès” qui a parrainé une législation cette année-là pour désigner les Frères musulmans comme une organisation terroriste. “Développé une approche” est le jargon du renseignement pour chercher à recruter un atout potentiel.

Ce membre du Congrès, le représentant républicain de Floride Mario Diaz-Balart, a déclaré qu’il n’était pas au courant de ces efforts et qu’il a continué à parrainer une législation similaire dans les années qui ont suivi.

“Les allégations selon lesquelles un ancien officier de la CIA tente activement d’influencer un important projet de loi sur la sécurité nationale au nom d’un pays étranger sont profondément troublantes”, a déclaré Diaz-Balart à AP.

La proposition « Project ENDGAME » a également averti que le président Donald Trump était « imprévisible » et que son entourage était coopté par l’ambassadeur bien connecté des Émirats arabes unis à Washington, Yousef Al-Otaiba.

La proposition suggérait au Qatar d’obtenir une “sensibilisation totale à l’information” sur Otaiba et ses alliés américains, puis de diffuser des informations préjudiciables par le biais de médias amis.

“Il est maintenant temps de reprendre l’initiative pour dominer le champ de bataille de l’information”, indique la proposition.

En avril 2017, Chalker et un responsable du gouvernement qatari ont signé une lettre d’intention stipulant que Global Risk Advisors fournirait au Qatar “un suivi et une surveillance améliorés, la collecte de renseignements, des renseignements prédictifs, des opérations d’information” et d’autres services d’espionnage pour 60 millions de dollars sur trois ans. D’autres documents montrent qu’une société basée à Gibraltar et détenue par Chalker a commencé à recevoir des paiements à sept et huit chiffres du Qatar peu de temps après.

Des pirates anonymes ont commencé à divulguer des copies sélectivement conservées des e-mails d’Otaiba en juin 2017. Ces e-mails comprenaient des messages potentiellement embarrassants montrant les relations étroites d’Otaiba avec de hauts responsables américains et une influence significative sur certains groupes de réflexion.

Il n’y a aucune preuve directe reliant Global Risk Advisors à la publication des e-mails d’Otaiba. Chalker a catégoriquement nié avoir joué un rôle dans une opération de piratage et de fuite, et aucun ancien associé de Chalker qui a parlé avec l’AP n’a déclaré avoir vu l’entreprise se livrer à de telles activités.

Les cibles des pirates informatiques dans les fuites d’Otaiba comprenaient un ancien secrétaire à la Défense, d’anciens diplomates de haut rang et des responsables du renseignement, ainsi que deux groupes de réflexion qui avaient critiqué le Qatar et étaient spécifiquement nommés dans le document de présentation “Project Endgame”.

Après être restés inactifs pendant plusieurs mois, les pirates ont publié une nouvelle série d’e-mails d’Otaiba en 2018 axés sur Tom Barrack, un proche conseiller de Trump qui est actuellement jugé pour avoir prétendument travaillé illégalement pour les Émirats arabes unis et dont les e-mails piratés et divulgués font partie de le dossier du ministère de la Justice.

L’ancien collecteur de fonds de Trump, Elliott Broidy, a accusé Chalker et Global Risk Advisors dans un procès en cours d’avoir supervisé le piratage et la fuite d’Otaiba au nom du Qatar, ainsi qu’une opération similaire ciblant Broidy qui a commencé au début de 2018. Les avocats de Chalker ont qualifié le procès de “sans fondement”.

Les associés de Chalker disent qu’il a déplacé son attention de Global Risk Advisors ces dernières années vers une société de cybersécurité informatique quantique qu’il a formée avec Mandich appelée Qrpyt, qui a signé un accord de licence technologique avec le laboratoire national d’Oak Ridge du ministère de l’Énergie.

Suderman a rapporté de Richmond, en Virginie. Le journaliste d’investigation James LaPorta de Wilmington, en Caroline du Nord, a contribué à ce rapport.

