Le FBI enquêterait sur des allégations de harcèlement sexuel, le cofondateur du Lincoln Project, John Weaver, de jeunes hommes et stagiaires – alors que six anciens membres du personnel demandent à être libérés des accords de non-divulgation qu’ils ont signés afin de pouvoir parler publiquement des allégations.

Le projet Lincoln a annoncé jeudi soir son intention de lancer une enquête externe pour enquêter sur les allégations d’inconduite sexuelle contre Weaver avant qu’il ne quitte l’organisation anti-Trump.

Le cofondateur de 61 ans est parti le mois dernier après avoir été publiquement accusé d’avoir offert un soutien professionnel aux jeunes hommes en échange de relations sexuelles.

Des agents fédéraux ont maintenant contacté au moins deux personnes pour leur demander si Weaver les a harcelées sexuellement alors qu’elles étaient mineures, a révélé vendredi le journaliste Yashar Ali.

Ces deux personnes ont déclaré que le FBI leur avait demandé si Weaver les avait déjà touchés alors qu’ils étaient mineurs, ou s’il leur avait demandé ou leur avait envoyé du contenu sexuellement explicite.

On ne sait pas encore si Weaver est la cible d’une enquête fédérale ou quelle est la portée de l’enquête.

Pendant ce temps, six anciens membres du personnel non nommés demandent à être libérés des NDA qu’ils ont signées afin de pouvoir parler de Weaver et divulguer des informations « pertinentes pour l’intérêt public », selon le New York Times.

L’organisation avait déclaré dans un communiqué jeudi soir que toute personne liée par une non-divulgation devrait contacter le projet Lincoln «pour une libération».

Les six membres du personnel, cependant, ont déclaré dans une lettre ouverte qu’ils n’étaient pas à l’aise de le faire.

« Il est absurde, déraisonnable et insensible » de s’attendre à ce que les victimes et leurs proches contactent et engagent les personnes et les organisations accusées de protéger le prédateur en question.

L’annonce par le projet Lincoln de faire appel à un enquêteur interne est intervenue quelques heures seulement après que l’Associated Press a rapporté que les membres de la direction de l’organisation ont été informés par écrit et par des appels téléphoniques ultérieurs d’au moins 10 allégations spécifiques de harcèlement sexuel contre Weaver.

Cela a soulevé des questions sur la déclaration de l’organisation le mois dernier selon laquelle elle avait été « choquée » lorsque les accusations ont fait surface publiquement cette année.

Il est arrivé le même jour que le magazine New York a publié des interviews explosives avec deux des victimes présumées de Weaver, qui sont tous deux de jeunes étudiants, qui disent que le conseiller politique leur a envoyé des messages graphiques.

Alex Johnson, un senior à l’Université du Texas Austin, a affirmé que Weaver lui avait envoyé un message en avril dernier pour lui demander s’il était intéressé par un stage au Lincoln Project.

«Je voudrais vous mettre en contact avec certains de nos amis», aurait dit Weaver.

Il a ajouté plus tard: « Sur [your] marchez, pensez à adorer une grosse bite et à faire adorer le vôtre et vous allez mendier!

L’organisation a publié une déclaration jeudi soir annonçant que son conseil d’administration avait décidé de retenir « le meilleur professionnel extérieur de sa catégorie » pour examiner le mandat de Weaver « afin d’établir à la fois la responsabilité et les meilleures pratiques à l’avenir pour le projet Lincoln »

Weaver aurait également appelé Johnson et cela « se transformerait rapidement en ce qui ressemblait à une tentative de sexe par téléphone ».

« Nous parlions du projet Lincoln, et peut-être de m’impliquer … et puis il m’a demandé: « À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes cassé? »

Johnson a déclaré qu’il avait accepté le stage en raison du prestige de l’organisation, mais a affirmé que le harcèlement sexuel se poursuivait.

«Êtes-vous en haut, en bas, versa? Weaver aurait écrit dans un message peu de temps après le début de Johnson.

Johnson a déclaré: « Ses messages ne se sont jamais arrêtés. Et je jouerais le jeu, juste pour être gentil. Parce que je savais, je veux dire, il est important. Comme il a les ficelles. Et nous opérons dans le même genre de culture politique que d’être des «jamais trompeurs».

Un autre jeune homme, Charlie Stephens, étudiant à la Louisiana State University, 19 ans, dit avoir été contacté par Weaver en juin dernier au sujet d’un stage au Lincoln Project.

«Vous êtes un f ** king stud! Weaver aurait écrit à Stephens.

Stephens a répondu que c’était «tout un compliment», avant que Weaver ne réponde: «Prends-le! Bon sang, vous pouvez très bien l’être;).

Weaver – qui est marié à sa femme depuis 2007 – a admis le mois dernier qu’il était gay et s’est excusé auprès des hommes qu’il avait mis « mal à l’aise » avec ses messages.

«La vérité est que je suis gay et que j’ai une femme et deux enfants que j’aime. Mon incapacité à concilier ces deux vérités a conduit à cet endroit angoissant », a-t-il déclaré dans une interview avec Axios.

« Aux hommes que j’ai mis mal à l’aise à travers mes messages que je considérais comme des conversations mutuelles consensuelles à l’époque: je suis vraiment désolé.

«Ils étaient inappropriés et c’est à cause de mes échecs que cet inconfort vous a été causé.

Le projet Lincoln a été lancé en novembre 2019 en tant que super PAC qui permettait à ses dirigeants de lever et de dépenser des sommes d’argent illimitées. Depuis sa création, le projet Lincoln a levé 90 millions de dollars

Le cofondateur George Conway a nié avoir eu connaissance du harcèlement sexuel présumé de Weaver

Les révélations de l’enquête extérieure menacent la stature non seulement du projet Lincoln, mais aussi de la coalition plus large de groupes républicains orientés vers l’establishment qui travaillent pour exciser Trump du parti.

Le co-fondateur du Lincoln Project, Steve Schmidt, a insisté mercredi soir sur le fait que lui et le reste de la direction du groupe n’étaient au courant d’aucune allégation interne d’actes répréhensibles impliquant Weaver.

L’Associated Press, cependant, a rapporté que des membres de la direction de l’organisation auraient été informés par écrit et lors d’appels téléphoniques ultérieurs en juin 2020 d’au moins 10 allégations spécifiques de harcèlement contre Weaver.

Il comprenait deux employés du projet Lincoln.

À la suite de ces affirmations, l’organisation a publié jeudi soir une déclaration annonçant que son conseil d’administration a décidé de retenir «un professionnel externe de premier ordre» pour examiner le mandat de Weaver «afin d’établir à la fois la responsabilité et les meilleures pratiques à l’avenir pour le projet Lincoln».

Il n’y a aucune preuve que le projet Lincoln a enterré les allégations contre Weaver pour des raisons commerciales.

Mais pris ensemble, les allégations de harcèlement et les nouvelles révélations sur les pratiques de dépenses soulèvent des questions importantes sur la gestion de l’un des antagonistes les plus en vue de Trump.

«Aucun employé, stagiaire ou sous-traitant du projet Lincoln n’a jamais fait d’allégation de communication inappropriée à propos de John Weaver qui aurait déclenché une enquête par les RH ou par un conseiller en emploi extérieur», a déclaré Schmidt. « En d’autres termes, aucun être humain n’a jamais fait d’allégation concernant des communications sexualisées inappropriées à propos de John Weaver. »

Le projet Lincoln a été lancé en novembre 2019 en tant que super PAC qui permettait à ses dirigeants de lever et de dépenser des sommes d’argent illimitées.

Depuis sa création, le projet Lincoln a levé 90 millions de dollars – dont plus de 50 millions de dollars sont allés à des entreprises contrôlées par les dirigeants du groupe.

Ses fondateurs représentent un who’s who d’éminents stratèges républicains de la télévision par câble, dont Schmidt et Reed Galen, tous deux anciens conseillers de John McCain; l’avocat conservateur George Conway; Jennifer Horn, ancienne présidente du GOP du New Hampshire; Rick Wilson, créateur de publicité politique vétéran basé en Floride; et Weaver, qui a longtemps conseillé l’ancien gouverneur de l’Ohio, John Kasich.

Soutenue par la présence imposante de ses fondateurs sur les réseaux sociaux, l’organisation a rapidement attiré un nombre massif de critiques de Trump dans les deux parties, ce qui a même dépassé les attentes de ses propres fondateurs.