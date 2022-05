Le FBI enquête sur les peintures de Basquiat exposées au Orlando Museum of Art

L’objectif spécifique de l’enquête du FBI et les personnes ciblées par l’agence ne sont pas clairs. Mais la vente intentionnelle d’art connu pour être faux serait un crime fédéral.

De Groft et les propriétaires des 25 peintures ont déclaré qu’elles avaient été réalisées sur des plaques de carton récupérées par Basquiat à la fin de 1982 alors qu’il vivait et travaillait dans un studio sous la maison de Los Angeles du marchand d’art Larry Gagosian, alors qu’il préparait nouveau travail pour une exposition à la galerie Gagosian. Ils ont déclaré que les œuvres avaient ensuite été vendues par Basquiat pour 5 000 dollars à un scénariste de télévision aujourd’hui décédé, Thad Mumford, qui les avait mises dans une unité de stockage et les avait oubliées pendant 30 ans – jusqu’à ce que le contenu de l’unité soit saisi pour non-paiement du loyer et vendu aux enchères. en 2012. (Gagosian a dit qu’il “trouvait le scénario de l’histoire hautement improbable”.) Le trésor du scénariste a été acheté pour environ 15 000 $ par William Force, un marchand d’art et d’antiquités, et Lee Mangin, un vendeur à la retraite.

Un troisième propriétaire est l’avocat du procès de Los Angeles, Pierce O’Donnell, qui en 2016 a représenté Amber Heard dans son divorce avec Johnny Depp et Angelina Jolie dans son divorce avec Brad Pitt. Il a ensuite acquis une participation dans six des 25 œuvres et a embauché une batterie d’experts, dont plusieurs ont déclaré qu’ils semblaient authentiques. Un verdict de la succession de Basquiat n’est plus possible : son comité d’authentification a été dissous en 2012, à un moment où de nombreuses successions d’artistes cessent d’authentifier les œuvres d’art en raison de litiges coûteux. Exposer des peintures dans un musée peut souvent renforcer la légitimité d’œuvres sans provenance plus établie.

Une grande partie de l’histoire de fond établissant les origines des peintures repose en grande partie sur la parole de Mangin et Force, qui ont tous deux purgé une peine de prison pour trafic de drogue criminel sous différents noms, selon les dossiers des forces de l’ordre.