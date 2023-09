Le FBI enquête sur des menaces violentes contre des responsables du comté de Fulton, en Géorgie

Le Federal Bureau of Investigation répond aux violentes menaces proférées contre des responsables du comté de Fulton, en Géorgie, a indiqué l’agence dans un communiqué jeudi.

Le FBI a déclaré qu’il travaillait avec le bureau du shérif du comté de Fulton, mais a refusé de discuter des détails des enquêtes en cours.

« Chaque menace potentielle portée à notre attention est prise au sérieux », a déclaré le FBI dans un communiqué. « Les individus reconnus coupables d’avoir proféré des menaces en violation des lois étatiques et/ou fédérales seront poursuivis. »

L’ancien président Donald Trump et 18 coaccusés ont été inculpés dans le comté de Fulton en août pour une litanie de crimes présumés liés à leurs efforts pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

Procureur du comté de Fulton Fani Willisqui poursuit Trump, a déclaré fin juillet qu’elle avait reçu des menaces racistes avant sa décision de porter plainte contre l’ancien président.

Les partisans de Trump ont également publié le mois dernier les noms et adresses des membres du grand jury qui ont voté pour inculper l’ancien président sur un site Web marginal qui présente souvent une rhétorique violente.

En vertu de la loi géorgienne, les noms des grands jurés sont publiés dans le cadre des actes d’accusation criminels. Les procès pénaux de l’État en Géorgie sont également retransmis en direct en ligne, conformément aux lois de l’État sur la transparence. Jeudi, il n’était pas clair si les procès filmés de Trump et de ses coaccusés incluraient ou non des images de jurés individuels dans la salle d’audience.

Les procureurs et les agents du FBI enquêtant sur le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, ont également fait l’objet de menaces de la part de personnes estimant que les forces de l’ordre n’ont pas été assez sévères contre le fils du président. Actualités NBC rapporté cette semaine.

Robert Hur, le conseiller spécial chargé d’enquêter sur les documents classifiés découverts au domicile de Biden et dans son centre vice-présidentiel, a reçu un détachement de sécurité armé.

Les mêmes détails ont été fournis au conseiller spécial Jack Smith et aux juges fédéraux qui présidaient les deux procès intentés par Smith contre Trump, en Floride et à Washington, selon des responsables gouvernementaux et des témoignages au Congrès.