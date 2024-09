Le FBI enquête sur des colis suspects envoyés à des responsables électoraux dans au moins 8 États

JEFFERSON CITY, Missouri — Le FBI et le service postal américain ont enquêté mardi colis suspects qui ont été envoyés ou reçus par des responsables électoraux dans au moins huit États, mais il n’y a eu aucun rapport immédiat indiquant que l’un des colis contenait des matières dangereuses.

Les derniers colis ont été envoyés aux responsables des élections du Massachusetts et du Missouri, ont indiqué les autorités. La division électorale du secrétaire d’État du Missouri a reçu un colis suspect « d’une source inconnue », a déclaré le porte-parole JoDonn Chaney. Il a déclaré que les employés du service du courrier ont confiné le colis et qu’aucun blessé n’a été signalé.

C’est la deuxième fois au cours de l’année écoulée que des colis suspects ont été envoyés aux responsables électoraux de plusieurs bureaux d’État. La dernière alerte survient alors que le vote anticipé a commencé dans plusieurs États moins de deux mois avant la date limite. élections à enjeux élevés pour le président, le Sénat, le Congrès et les bureaux clés des États à travers le pays, provoquant des perturbations dans ce qui est déjà une saison électorale tendue.

Directeurs des élections locales renforcent leur sécurité pour assurer la sécurité de leurs employés et de leurs bureaux de vote tout en garantissant que les bulletins de vote et les procédures de vote ne seront pas falsifiés.

Mardi, le FBI a informé le bureau du secrétaire du Commonwealth du Massachusetts que les enquêteurs du service postal avaient identifié ce qu’ils ont décrit comme une enveloppe suspecte qui avait été livrée dans un bâtiment abritant des bureaux d’État. Le colis a été intercepté et isolé, selon les responsables de l’État. Aucun employé du bureau du secrétaire du Commonwealth n’a été en contact avec l’enveloppe, qui est désormais entre les mains du FBI.

Des colis contenant de la poudre ont été envoyés lundi aux secrétaires d’État et aux bureaux électoraux des États de l’Iowa, du Kansas, du Nebraska, du Tennessee, du Wyoming et de l’Oklahoma. Les colis ont forcé des évacuations dans l’Iowa, l’Oklahoma et le Wyoming. Les équipes de détection de matières dangereuses de plusieurs États ont rapidement déterminé que le produit était inoffensif. Le FBI et les services postaux ont ouvert une enquête.

Les autorités de l’Oklahoma ont déclaré que le matériel envoyé au bureau électoral contenait de la farine. Les autorités du Wyoming n’ont pas encore précisé si le matériel envoyé était dangereux.

« Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour des situations comme celle-ci », a déclaré le secrétaire d’État de l’Iowa, Paul Pate, dans un communiqué après l’évacuation du bâtiment de six étages de l’administration Lucas State à Des Moines. « Nous avons immédiatement signalé l’incident conformément à nos protocoles. »

Un immeuble de bureaux de l’État à Topeka, au Kansas, a été évacué en raison de courrier suspect envoyé au secrétaire d’État et au procureur général, a déclaré la porte-parole de la Kansas Highway Patrol, April M. McCollum, dans un communiqué.

Les pompiers de Topeka ont trouvé plusieurs pièces de courrier contenant une substance inconnue, bien qu’un test sur le terrain n’ait révélé aucune matière dangereuse, a déclaré la porte-parole Rosie Nichols. Plusieurs employés des deux bureaux y ont été exposés et leur santé a été surveillée, a-t-elle déclaré.

Dans l’Oklahoma, le conseil électoral de l’État a reçu par courrier une enveloppe suspecte contenant un document de plusieurs pages et une substance blanche et poudreuse, a déclaré la porte-parole de l’agence, Misha Mohr, dans un courriel adressé à l’Associated Press. La police des autoroutes de l’Oklahoma, qui supervise la sécurité du Capitole, a sécurisé l’enveloppe. Des tests ont déterminé que la substance était de la farine, a déclaré Mohr.

Les employés de l’État travaillant dans un immeuble de bureaux à côté du Capitole du Wyoming à Cheyenne ont été renvoyés chez eux pour la journée en attendant les tests d’une substance blanche envoyée par courrier au bureau du secrétaire d’État.

Des lettres suspectes ont été envoyées aux bureaux de vote et des bâtiments gouvernementaux dans au moins six États en novembre dernier, y compris le même bâtiment au Kansas qui a reçu du courrier suspect lundi. Si certaines lettres contenaient du fentanyl, même le courrier suspect qui n’était pas toxique a retardé le décompte des bulletins de vote lors de certaines élections locales.

L’un des bureaux ciblés se trouvait dans le comté de Fulton, en Géorgie, la plus grande juridiction électorale de l’un des États clés les plus importants du pays. Quatre bureaux de vote dans l’État de Washington ont dû être évacués alors que les agents électoraux traitaient les bulletins de vote, retardant ainsi le décompte des voix.

Les lettres ont incité les travailleurs électoraux de tout le pays à faites le plein de naloxone, un médicament anti-overdose.

Bureaux électoraux à travers les États-Unis ont pris des mesures pour accroître la sécurité de leurs bâtiments et renforcer la protection des travailleurs en cas de une vague de harcèlement et menaces suite aux élections de 2020 et aux fausses allégations selon lesquelles elles auraient été truquées.

LeBlanc a fait son reportage depuis Boston. Jim Salter à O’Fallon, Missouri; Isabella Volmert à Lansing, Michigan; Mead Gruver à Cheyenne, Wyoming; Jonathan Mattise à Nashville, Tennessee; Sean Murphy à Oklahoma City et John Hanna à Topeka, Kansas, ont contribué à ce reportage.