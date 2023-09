Le FBI enquête pour savoir si les renseignements égyptiens ont joué un rôle dans l’affaire Menendez

Le FBI enquête pour savoir si les services de renseignement égyptiens auraient pu être impliqués dans le stratagème de corruption présumé décrit dans l’acte d’accusation du sénateur Bob Menendez et de son épouse, selon des sources proches du dossier. a déclaré à NBC News.

L’enquête de contre-espionnage s’ajoute à l’affaire fédérale de corruption qui accuse Menendez, DN.J., d’avoir accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin, ont indiqué les sources. En tant que président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Menendez a contribué à superviser l’aide américaine à l’Égypte de plusieurs milliards de dollars. Il a démissionné de ses fonctions de président après avoir été inculpé.

Les enquêteurs veulent savoir si des responsables des services de renseignement égyptiens ou leurs associés ont tenté d’accéder à Menendez par l’intermédiaire de son épouse, Nadine, ont indiqué les sources.

Selon un acte d’accusation à trois chefs d’accusation descellé la semaine dernière, Menendez a accepté des pots-de-vin somptueux pour exercer sa position politique au profit du gouvernement égyptien et pour enrichir un groupe d’hommes d’affaires égyptiens américains désignés comme coaccusés.

Les trois hommes d’affaires du New Jersey cités comme coaccusés, accusés d’avoir versé des pots-de-vin de « centaines de milliers de dollars » en lingots d’or à une décapotable Mercedes-Benz d’une valeur de plus de 60 000 dollars, sont Wael Hana, Jose Uribe et Fred Daibes. .

Uribe et Daibes devraient être traduits en justice mercredi, ainsi que Menendez et son épouse.

Hana a été traduite en justice mardi et a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral de New York.

L’avocat de Hana, Larry Lustberg, a nié que Hana ait des liens avec les services de renseignement égyptiens. Il a déclaré que Hana et Nadine Menendez étaient amies depuis des années – et que cette amitié ferait partie de leur défense contre les accusations de corruption.

Chacun des accusés est accusé de complot en vue de commettre des pots-de-vin et de complot en vue de commettre une fraude liée aux services honnêtes. Menendez et son épouse font face à une accusation supplémentaire de complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel.

L’avocat de Nadine Menendez a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si elle aurait pu être utilisée par des responsables des services de renseignement égyptiens. Le bureau du Sénat de Menendez n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Frank Figliuzzi, analyste de la sécurité de NBC News et ancien directeur adjoint du contre-espionnage au FBI, a déclaré que le poste de Menendez à la tête de la commission des relations étrangères le plaçait « dans une position de cible pour les services de renseignement étrangers qui cherchent à lui faire prendre des décisions en leur faveur ». , y compris les décisions en matière de financement en matière d’équipement et de matériel militaire.

« La question ici est de savoir si tout a commencé chronologiquement avec le mariage du sénateur, le sénateur ayant besoin d’un déni plausible ou d’une indépendance vis-à-vis de toute transaction pouvant avoir lieu avec des agents des services de renseignement », a déclaré Figliuzzi. « Tout cela doit être examiné du point de vue du contre-espionnage. »

Menendez a nié toutes les accusations et a résisté aux appels à la démission.

L’ambassade égyptienne à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi soir.