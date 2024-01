Le FBI enquête après les allégations sexuelles de l’ancien patron d’Abercrombie

il y a 5 heures

Le FBI a ouvert une enquête après que la BBC a révélé des allégations selon lesquelles l’ancien PDG d’Abercrombie & Fitch (A&F) aurait exploité et abusé sexuellement des hommes lors d’événements qu’il organisait dans le monde entier.

Mike Jeffries et son partenaire britannique font également face à une action civile, alléguant qu’ils dirigeaient une opération de trafic sexuel.

Les agents du FBI interrogent désormais et délivrent des assignations à comparaître à des témoins potentiels, selon les informations de la BBC.

L’enquête est menée par des agents du FBI spécialisés dans les crimes sexuels présumés et par des procureurs fédéraux du district Est de New York, selon plusieurs sources.

Le FBI et le bureau du procureur américain ont refusé de commenter.

En octobre, un documentaire et une série de podcasts de la BBC ont révélé des allégations selon lesquelles Mike Jeffries et son partenaire Matthew Smith auraient exploité des jeunes hommes à des fins sexuelles lors d’événements qu’ils organisaient dans leurs résidences new-yorkaises et dans des hôtels de luxe dans le monde entier.