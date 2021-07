Le FBI a demandé aux Américains d’examiner les membres de leur propre famille à la recherche de signes d' »extrémisme violent local » et de les signaler. L’appel aux mouchards intervient alors que le FBI exerce ses pouvoirs de surveillance sur les Américains ordinaires.

« Les membres de la famille et les pairs sont souvent les mieux placés pour assister à des signes de mobilisation contre la violence », lire un tweet du FBI dimanche. Pour aider à prévenir « extrémisme violent local », l’agence conseille aux américains de visiter son site internet, « apprendre à repérer les comportements suspects et à les signaler au FBI ».

Le lien fourni par le FBI amène les visiteurs à une liste de documents 2019 « indicateurs de mobilisation » qui peuvent suggérer qu’un individu se prépare à se livrer au terrorisme – par exemple « préparer et diffuser une vidéo sur le martyre », « communiquer directement avec des extrémistes violents en ligne », et « se préparer à voyager pour combattre ou soutenir des groupes terroristes. »

Les indicateurs et les images utilisés dans le document suggèrent qu’il se concentrait sur le terrorisme islamique radical, mais le FBI, avec le reste de l’appareil de sécurité américain, a ces derniers mois tourné ses pouvoirs de surveillance sur l’Amérique blanche et conservatrice.

Depuis l’émeute pro-Trump au Capitole en janvier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a témoigné devant le Congrès que le sentiment antigouvernemental responsable de la bagarre a été « métastaser » aux États-Unis pendant des années, et que « le problème du terrorisme domestique… ne va pas disparaître de sitôt. » L’ancien directeur adjoint Frank Figliuzzi a été plus explicite le mois dernier lorsqu’il a appelé à l’arrestation de républicains de haut niveau pour « s’attaquer vraiment au terrorisme, cette fois au niveau national ».





Aussi sur rt.com

La guerre (nouvelle normalité) contre le terrorisme domestique







Le président Joe Biden a lié la foule du Capitole à « suprémacisme blanc » qu’il a appelé « la menace terroriste la plus meurtrière pour notre patrie aujourd’hui » lors de son premier discours au Congrès en avril. Contre ce supposé « menace, » le ministère de la Justice a demandé de nouveaux pouvoirs de poursuite, et le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) a affirmé que les droitiers et les conservateurs, « inspiré par des groupes terroristes étrangers » et « enhardi par la brèche du Capitole des États-Unis », sont « préparer des attaques contre des installations gouvernementales » et « violence menaçante contre les infrastructures critiques ».

En plus de leurs propres pouvoirs, le DHS, le FBI et le Conseil de sécurité nationale souhaitent également embaucher des « chercheurs » tiers pour espionner les Américains, selon des rapports récents.

Bien que l’émeute à Capitol Hill ait été interrompue en quelques heures et que le Congrès soit retourné au travail le même soir, le FBI n’a ménagé aucun effort pour trouver et poursuivre des centaines de partisans de Trump qui y ont participé. Sur plus de 500 personnes déjà arrêtées, certaines ont été remises par des membres de leur propre famille et des collègues de travail, ceux qui sont simplement entrés dans le bâtiment ont été inculpés aux côtés de membres de la milice dans ce que les procureurs appellent un « choc et admiration » campagne d’arrestations et d’accusations.

Le dernier appel de l’agence aux mouchards n’a pas bien plu à certains experts et commentateurs en ligne, qui ont établi des parallèles inconfortables avec la dystopie totalitaire de « 1984 » de George Orwell, et avec la surveillance et la répression réelles de la redoutable Stasi d’Allemagne de l’Est.

Au milieu de la répression du terrorisme domestique en cours, des questions restent sans réponse quant à la présomption du FBI et à son implication potentielle dans l’organisation de l’émeute de Capitol Hill.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !