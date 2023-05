Le FBI défie l’assignation à comparaître dans l’affaire de corruption de Biden

La principale agence américaine chargée de l’application de la loi a refusé de fournir au Congrès des documents détaillant les allégations d’un système de corruption

Le FBI a de nouveau refusé de remettre des documents assignés à comparaître par le Congrès concernant des allégations d’un stratagème de corruption prétendument perpétré par le vice-président de l’époque Joe Biden, aggravant une dispute avec les républicains de la Chambre sur la gestion de l’affaire par l’agence.

Le dernier refus de se conformer à l’assignation à comparaître est survenu lors d’un briefing du FBI du comité de surveillance de la Chambre des États-Unis lundi. Le problème est un soi-disant formulaire FD-1023, qui détaille les accusations selon lesquelles le président Biden aurait accepté des pots-de-vin étrangers en échange de faveurs politiques lorsqu’il était vice-président du président Barack Obama.

Les responsables du FBI avaient précédemment manqué la date limite du 10 mai pour fournir les documents demandés au Congrès. À l’époque, l’agence a affirmé que les allégations contre Biden n’étaient pas vérifiées et que le FD-1023 devait rester privé pour protéger les informateurs du FBI. Ironiquement, une enquête de quatre ans menée par l’avocat spécial américain John Durham a révélé que le FBI avait lancé à tort une enquête sur la campagne électorale présidentielle de Donald Trump en 2016 sur la base d’allégations non vérifiées transmises à l’agence par la candidate rivale Hillary Clinton.

« Cette allégation s’est produite il y a longtemps, et le FBI n’a rien fait », Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a déclaré lundi dans une interview à Fox News. « Nous voulons savoir exactement ce qu’ils ont fait. Nous ne voulons pas seulement le dossier, mais nous voulons savoir quelles mesures ils ont prises. »

Comer a déclaré que les membres républicains du comité étaient tellement préoccupés par l’affaire parce que les allégations « s’adapter à un modèle » du vice-président Biden de l’époque s’envolant vers des pays comme la Roumanie, jouant un rôle inhabituellement actif dans les décisions de politique étrangère des États-Unis, puis recevant des virements électroniques de ces pays sur des comptes bancaires liés à sa famille.

« C’est l’une des accusations les plus graves jamais portées contre un dirigeant politique dans l’histoire de notre pays », a-t-il ajouté. dit Comer. « Et pour le FBI d’agir comme, ‘Eh bien, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas vous en parler. Faites-nous confiance. . . .’ Il n’est pas normal que les enfants et petits-enfants du président des États-Unis, sa belle-famille, ses nièces et ses neveux reçoivent des télégrammes de ressortissants étrangers.

Le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, un républicain californien, a déclaré dimanche qu’il avait appelé vendredi le directeur du FBI Christopher Wray pour exiger le dossier Biden. « Je crois qu’après cet appel, nous obtiendrons ce document », il a dit.

Comer a déclaré que les médias américains avaient commencé à rendre compte de l’affaire parce que le public américain la suivait de près, malgré leurs efforts pour ignorer ou minimiser les allégations contre Biden. « Le peuple américain ne veut pas voir la corruption publique » il a dit. « Ils s’attendent à ce que le Congrès enquête sur la corruption publique. »

Le ministère américain de la Justice a officiellement clôturé une enquête sur la fondation familiale de Clinton en août 2021, sept mois après l’entrée en fonction de Biden en tant que président, et le FBI a détruit toutes les preuves compilées lors de l’enquête, selon un article du New York Times publié lundi. .

