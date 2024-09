Le FBI constate une baisse des crimes violents en 2023. Voici ce qu’il faut savoir sur le rapport

WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — Crimes violents Aux États-Unis, le nombre de crimes commis a chuté en 2023, selon les statistiques du FBI qui montrent une tendance continue à la baisse après une augmentation de la criminalité à l’époque de la pandémie de coronavirus.

Selon le rapport du FBI publié lundi, les crimes violents ont diminué d’environ 3 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Les meurtres et les homicides involontaires ont diminué de près de 12 %.

La criminalité violente est devenue un point central de la campagne présidentielle de 2024, l’ancien président Donald Trump ayant récemment déclaré que la criminalité avait atteint des sommets sous l’administration du président Joe Biden. Malgré la flambée de la pandémie de 2020, la criminalité violente a considérablement diminué par rapport aux années 1990.

Voici ce qu’il faut savoir sur le rapport du FBI et l’état de la criminalité aux États-Unis :

La criminalité a augmenté pendant la pandémie de coronavirus, avec des homicides en hausse près de 30% en 2020 Le nombre de cas de COVID-19 a augmenté de 1,5 à 1,6 million de personnes au cours de l’année précédente, soit la plus forte hausse sur un an depuis que le FBI a commencé à tenir des registres. Cette hausse est difficile à expliquer, même si les experts ont déclaré que les facteurs contributifs possibles comprenaient les perturbations massives liées à la pandémie, la violence armée, les inquiétudes concernant l’économie et un stress intense.

Crimes violents aux États-Unis est tombé à des niveaux proches de ceux d’avant la pandémie en 2022selon les données du FBI. Le taux a continué de baisser l’année dernière, passant d’environ 377 crimes violents pour 100 000 personnes en 2022 à environ 364 pour 100 000 personnes en 2023. C’est à peine plus élevé que le taux de 2019, selon le directeur adjoint Brian Griffith de la division des services d’information sur la justice pénale du FBI.

« Sommes-nous en train d’assister à un retour des taux de criminalité aux niveaux d’avant la pandémie ? Je pense qu’une personne raisonnable se prononcerait sur la question et dirait : « Oui, c’est ce qui s’est passé » », a déclaré M. Griffith dans une interview accordée à l’Associated Press.

Les forces de l’ordre des plus grandes municipalités des États-Unis (communautés comptant au moins 1 million d’habitants) ont enregistré la plus forte baisse des crimes violents l’année dernière (près de 7 %). Les forces de l’ordre des communautés comptant entre 250 000 et 499 999 habitants ont signalé une légère augmentation (0,3 %) entre 2022 et 2023.

Les viols ont diminué de plus de 9 %, tandis que les agressions graves ont diminué de près de 3 %. Les crimes contre les biens ont globalement diminué de plus de 2 %, mais les vols de véhicules à moteur ont augmenté de près de 13 %. Le taux de vols de véhicules à moteur, près de 319 pour 100 000 personnes, a été le plus élevé l’année dernière depuis 2007.

Le FBI collecte des données via ses Programme de déclaration uniforme de la criminalitéet toutes les agences chargées de l’application de la loi aux États-Unis n’y participent pas. Le rapport 2023 est basé sur les données de plus de 16 000 agences, soit plus de 85 % des agences du programme du FBI. Les agences incluses dans le rapport protègent près de 316 millions de personnes à travers les États-Unis. Et chaque agence comptant au moins 1 million de personnes dans sa juridiction a fourni une année complète de données au FBI, selon le rapport.

« Ce que vous ne voyez pas dans ce chiffre, ce sont de nombreuses très petites agences », a déclaré Griffith.

Le rapport du FBI est conforme aux conclusions de l’enquête Conseil non partisan sur la justice pénale, L’étude, qui a analysé plus tôt cette année les taux de criminalité dans 39 villes américaines, a constaté que la plupart des crimes violents sont égaux ou inférieurs aux niveaux de 2019. Ce groupe a constaté qu’il y avait eu 13 % d’homicides en moins dans 29 villes qui ont fourni des données au cours du premier semestre 2024 par rapport à la même période l’année précédente.

Au cours de sa campagne électorale, Trump a cité une autre enquête récente du ministère de la Justice pour suggérer que la criminalité est hors de contrôle sous l’administration Biden.

Cette enquête nationale sur la victimisation criminellepublié plus tôt ce mois-ci, montre que le taux de victimisation par crimes violents est passé d’environ 16 pour 1 000 personnes en 2020 à 22,5 en 2023. Mais le rapport note que le taux de l’année dernière n’était pas statistiquement différent de celui de 2019, lorsque Trump était président. Et le taux a globalement diminué de façon spectaculaire depuis les années 1990.

Le rapport du FBI et l’Enquête nationale sur la victimisation criminelle utilisent des méthodologies différentes et capturent des choses différentes.

L’enquête sur la victimisation est menée chaque année par le biais d’entretiens avec environ 240 000 personnes pour déterminer si elles ont été victimes d’actes criminels. Bien que les données du FBI ne concernent que les crimes signalés à la police, l’enquête sur la victimisation vise également à recenser les crimes qui n’ont pas été signalés.

Parce qu’elle est réalisée à partir d’entretiens avec les victimes, l’enquête sur la victimisation ne comprend pas de données sur les meurtres. Et elle ne prend en compte que les crimes commis contre des personnes âgées de 12 ans et plus.