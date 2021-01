Tenant cinq paires de menottes à fermeture éclair, un homme en tenue paramilitaire de la tête aux pieds a traversé le niveau supérieur de la salle du Sénat américain mercredi, capturé par un photographe de Getty alors qu’une foule de partisans du président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole du pays.

L’homme n’était pas à la sécurité, qui avait récemment évacué les sénateurs américains et le vice-président Mike Pence de l’étage inférieur. Les experts disent qu’il faisait partie des émeutiers qui ont perturbé la certification par le Congrès américain de la perte électorale de Trump par la violence, faisant cinq morts à ce jour.

Son identité n’ayant pas été confirmée par les responsables à partir de jeudi soir, les motivations de l’homme dont l’équipement tactique est orné de symboles indiquant un soutien à l’armée et à la police – y compris une « fine ligne bleue » en forme de Tennessee – ne peuvent être vérifiés.

Mais pour deux experts de la lutte contre le terrorisme, les photographies rappellent un complot récent mis au point par le groupe extrémiste du Michigan, Wolverine Watchmen – pour prendre des politiciens en otage après avoir pris d’assaut la capitale de l’État et maîtrisé les forces de l’ordre avec des cocktails Molotov, selon des déclarations assermentées du Federal Bureau of Investigation. dans les documents judiciaires.

‘Incitation à la violence’:Plusieurs démocrates à la Chambre appellent à la destitution de Trump suite aux émeutes de DC

Des extrémistes ont récemment comploté pour prendre d’assaut un capitole d’État et prendre des otages

Les extrémistes du Michigan ont finalement déplacé leur attention, d’un siège sur la capitale de l’État à l’enlèvement de la gouvernante Gretchen Whitmer de son domicile. Le FBI a annoncé l’arrestation de 13 personnes, sur des charges fédérales et étatiques, en octobre.

Ari Weil, directeur adjoint de la recherche de l’équipe d’analyse de la propagande militante de l’Université de Chicago, a déclaré que les tyroliennes vues au Capitole mercredi « rappellent » le complot du Michigan – et suggèrent un désir de « rendre justice justicière contre les membres du Congrès ».

Malcolm Nance, un officier du renseignement antiterroriste de la Marine à la retraite de 35 ans et New York Times auteur à succès de plusieurs livres sur la sécurité nationale, a déclaré qu’il avait la même pensée que Weil lorsque les tyroliennes et les équipements tactiques sont apparus sur les réseaux sociaux à la suite de la première brèche du bâtiment en plus de 200 ans.

« Ma plus grande crainte est qu’ils utilisent cette masse de personnes pour pénétrer dans le bâtiment – alors ce que nous appelons une équipe de Capture and Kill », a déclaré Nance.

En tant que directeur exécutif du Terror Asymmetrics Project, un petit groupe de réflexion étudiant les stratégies et les tactiques des idéologies radicales, Nance a déclaré qu’il avait regardé la foule s’intensifier en temps réel alors que son équipe suivait quatre flux en direct différents de différents côtés du Capitole mercredi.

« Une attaque directe contre la démocratie »: Les dirigeants mondiaux réagissent avec choc après l’émeute des partisans de Trump au Capitole américain

« Quelqu’un a accroché un nœud coulant sur le centre commercial. Ce qui vous fait penser qu’ils n’auraient pas essayé cela », a-t-il déclaré à propos de la possibilité de prendre des otages. Nance a déclaré que son équipe avait également observé l’utilisation de mâts de drapeau et de battes de baseball comme armes mercredi. « Ces gars sont venus pour l’action, pour faire des dégâts », a-t-il déclaré.

‘Il chasse les gens’

Quant à l’homme avec l’écusson du Tennessee photographié en train de traverser la salle du Sénat: « Il chasse les gens », a déclaré Nance.

Il ne pense pas avoir agi seul. La taille des contraintes; le manque de sac à dos de l’homme; et l’improbabilité qu’il se promène avec eux en plein air avant Nance signifie: « Ils venaient de quelqu’un d’autre… quelqu’un d’autre coopère. »

Images partagées sur Twitter par John Scott-Railton, chercheur principal pour le Citizen Lab de l’Université de Toronto, qui étudie l’intersection du cyberespace, de la sécurité mondiale et des droits de la personne, montre un deuxième émeutier portant un casque, tenant des attaches similaires.

Douglas Korneski, l’agent spécial en charge du bureau local de Memphis, coordonne les efforts de lutte contre le terrorisme du FBI au Tennessee. Il a déclaré jeudi soir que l’agence travaillait à identifier l’homme avec le patch du Tennessee.

Émeute du Capitole:Des dizaines de personnes inculpées lors du siège du Capitole, dont un homme derrière le bureau de Pelosi

Vendredi soir, Korneski a déclaré que le FBI travaillait toujours pour l’identifier.

« Je peux confirmer que nous sommes au courant de cette photo et que nous travaillons avec nos homologues de l’État de toutes les manières possibles pour l’identifier », a déclaré Korneski jeudi. L’agence a ouvert une ligne de renseignements pour recevoir des informations, des photos et / ou des vidéos sur www.fbi.gov/USCapitol et 1-800-CALL-FBI.

« Le FBI travaille activement pour identifier toutes les personnes qui ont été impliquées dans les événements d’hier et travaille très étroitement avec le ministère de la Justice de toutes les manières possibles pour poursuivre ces individus », a déclaré Korneski.

Malgré tout l’équipement tactique et les emblèmes de l’homme, Nance a déclaré que l’apparence de l’homme ne lui transmettait pas d’expérience militaire, car il dit que le gilet pare-balles et les autres équipements documentés sur la photo ne sont pas ce qu’un vétéran expérimenté au combat serait susceptible de sélectionner.

« Il a tous les trucs sympas pour les gars. Mais il n’est pas réel », a déclaré Nance.

Nance a également noté que l’homme avait du spray au poivre; et a déclaré vendredi que l’arme dans un étui sur la hanche de l’homme était un Taser, après que des recherches en cours ont déterminé que ce n’était pas un pistolet comme il le pensait initialement jeudi.

Contribution: Travis Dorman, Knoxville (Tennessee) News Sentinel

Suivez Sarah Macaraeg sur Twitter @seramak.