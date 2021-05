Le FBI change la fusillade de baseball du GOP 2017 en un incident d’extrémisme domestique

CINCINNATI – En 2017, un homme armé a ouvert le feu alors qu’un groupe de législateurs républicains s’entraînait pour un match de baseball caritatif.

Le FBI a initialement désigné la fusillade comme «un cas de l’attaquant cherchant à se suicider par un flic» – un représentant du label Brad Wenstrup, R-Ohio, a déclaré que «défie la logique».

Le FBI a changé sa classification d’une fusillade dans une pratique de baseball du Congrès après que Wenstrup et d’autres se soient plaints. Wenstrup était sur le terrain ce jour-là.

Ce 14 mai, le directeur du FBI, Christopher Wray, a appelé Wenstrup pour l’informer que le FBI changerait la désignation en «extrémisme violent domestique», selon un courriel du bureau du représentant.

La nouvelle désignation est incluse dans un rapport officiel du FBI sur le terrorisme intérieur.

«Nos appareils de renseignement et d’application de la loi exigent l’exactitude, la précision et la justice», a déclaré Wenstrup dans l’e-mail. «Je suis encouragé que le FBI ait mis à jour sa classification de cet événement presque catastrophique pour refléter les motivations réelles de l’agresseur, et je félicite le directeur Wray pour sa supervision de cette correction. Je continuerai de travailler avec le Bureau pour enquêter sur ce qui a conduit à la décision initiale de «suicide par un flic». »

La pratique du baseball était presque terminée le 14 juin 2017, lorsque le tireur, James Hodgkinson, 66 ans, de Belleville, dans l’Illinois, a ouvert le feu. Hodgkinson a été tué dans la fusillade qui a suivi avec la police du Capitole. Cinq autres, dont le représentant de la Louisiane Steve Scalise, ont été blessés.

Wenstrup, un podiatre qui a servi comme chirurgien dans l’armée américaine, a utilisé des ciseaux pour couper la jambe du pantalon de Scalise pour se rendre à sa blessure pour évaluer les dommages et essayer d’arrêter le saignement.

«J’avais l’impression d’être de retour en Irak», a déclaré Wenstrup à l’époque.

Lors d’une audience en avril, Wenstrup a interrogé Wray sur la manière dont le FBI était arrivé à la désignation initiale du suicide par un flic. Wenstrup a détaillé les actions du tireur, affirmant qu’il vivait dans sa camionnette près du terrain de baseball et que les publications sur les réseaux sociaux montraient qu’il détestait les républicains et détestait le président de l’époque, Donald Trump.

Le tireur avait une liste dans sa poche avec les noms des membres du Congrès républicains ainsi que leurs descriptions physiques.

« Directeur, vous voulez vous suicider par un flic, vous venez de tirer une arme sur un flic », a déclaré Wenstrup à l’époque. «Cela ne prend pas 136 tours. Il faut une balle.