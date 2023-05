Le FBI bloque le GOP sur le prétendu stratagème de corruption de Biden – News 24

L’agence refuse de fournir des documents sensibles sur une contrepartie potentielle impliquant le président américain et un ressortissant étranger

Le FBI a refusé de fournir aux législateurs américains des documents d’application de la loi qui, selon certains républicains, pourraient faire la lumière sur des relations commerciales criminelles présumées impliquant le président américain Joe Biden, selon une lettre d’un haut responsable de l’agence publiée mercredi.

La semaine dernière, citant des informations reçues d’un dénonciateur, le président du comité de surveillance de la Chambre des États-Unis, James Comer (R-Kentucky) et le sénateur Chuck Grassley (R-Iowa), ont demandé au FBI de produire des dossiers non classifiés détaillant un potentiel « stratagème criminel impliquant alors le vice-président Biden et un ressortissant étranger concernant l’échange d’argent contre des décisions politiques.

Le couple avait notamment assigné à comparaître tous les soi-disant formulaires FD-1023 – utilisés par l’agence pour enregistrer des rapports non vérifiés provenant de sources humaines confidentielles – créés ou modifiés en juin 2020 qui contiennent le terme « Biden », ainsi que d’autres documents connexes.

« Le peuple américain a besoin de savoir si le président Biden a vendu les États-Unis d’Amérique pour gagner de l’argent pour lui-même », a déclaré le membre du Congrès Comer à l’époque.















Cependant, Christopher Dunham, directeur adjoint par intérim du bureau des affaires du Congrès du FBI, a versé de l’eau froide sur cette demande. Dans une lettre mercredi, le responsable a déclaré qu’il était « essentiel à l’intégrité de l’ensemble du processus de justice pénale… que le FBI évite de révéler des informations » qui pourraient nuire aux enquêtes, conduire à des poursuites judiciaires biaisées ou créer de fausses impressions parmi le public.

Dunham a également souligné que « les informations provenant de sources humaines confidentielles ne sont pas vérifiées et, par définition, incomplètes » ajoutant qu’il existe des règles strictes sur quand et comment ces informations pourraient être fournies en dehors de l’agence.

Les deux membres du GOP ont fustigé cette réponse, notant toutefois qu’elle indiquait que le document cité à comparaître existait bel et bien. « Donc, la question demeure, qu’a fait le FBI pour enquêter sur des allégations très sérieuses d’une source apparemment fiable du FBI impliquant le vice-président Biden de l’époque? » a déclaré le sénateur Grassley.

Le président américain s’est retrouvé dans l’eau chaude en mars après que le House Oversight Committee contrôlé par les républicains a affirmé, citant des documents bancaires, que plusieurs membres de la famille Biden avaient reçu d’importants paiements de la société énergétique chinoise CEFC. Le Comité a entrepris d’enquêter sur ce qu’il a appelé « projets commerciaux suspects » et pour déterminer si le président Biden a été compromis et s’il y avait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Biden lui-même a rejeté les allégations comme « pas vrai » tandis que le porte-parole de la Maison Blanche accusait les républicains de « attaquer bizarrement » la famille du président.