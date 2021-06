Certains adeptes de la théorie du complot QAnon pourraient décider de s’engager dans une violence réelle contre les démocrates au pouvoir, les analystes du FBI et de la sécurité intérieure ont écrit dans une note fournie au Congrès qui a maintenant été rendue publique.

« Nous estimons que certains DVE [domestic violent extremist] les adhérents de QAnon commenceront probablement à croire qu’ils ne peuvent plus « faire confiance au plan » référencé dans les publications de QAnon et qu’ils ont l’obligation de passer du statut de « soldat numérique » à celui de se livrer à la violence dans le monde réel, y compris de nuire aux membres présumés du « » cabale’ tels que les démocrates et autres oppositions politiques – au lieu d’attendre continuellement les actions promises par Q qui ne se sont pas produites,», indique le mémo, rapporté à bout de souffle par CNN et d’autres médias d’entreprise comme un danger clair et présent pour les États-Unis.

Juste en dessous de cette évaluation de probabilité, cependant, le FBI et le DHS disent que d’autres adhérents à QAnon « se désengageront probablement du mouvement ou réduiront leur implication à la suite du changement d’administration, » ce qui pourrait être « stimulé par le grand déplatformage du contenu QAnon sur les réseaux sociaux grand public. »

La note elle-même mène avec l’avertissement qu’il est « fourni à titre informatif seulement.Il est daté du 4 juin et a été fourni au Congrès à la demande du sénateur Martin Heinrich (D-Nouveau-Mexique), membre de la commission sénatoriale du renseignement, selon CNN. Une version antérieure et classifiée de la note a été fournie aux législateurs en février, selon Heinrich.

Cela pourrait expliquer pourquoi il y a des références à la déplateforme massive de QAnon – qui se déroulait à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis – et que l’exemple le plus récent de « Activité DVE » est daté du 8 janvier.

L’un des exemples, daté de mars 2020, a également été interrogé par un expert. Il y avait « aucune preuve » que le déraillement du train en Californie »était directement lié à QAnon», a déclaré Marc-Andre Argentino du Centre international pour l’étude de la radicalisation (ICSR) du King’s College de Londres.

La note indique que plus de 20 adeptes de QAnon faisaient partie des personnes arrêtées pour intrusion au Capitole le 6 janvier. Plus de 400 personnes ont toutefois été inculpées en lien avec l’émeute. Alors que 25 000 soldats de la Garde nationale se déployaient à Washington, DC pour assurer l’investiture de Joe Biden, les médias grand public ont cité une prétendue note du FBI mettant en garde contre les milices menaçant de prendre d’assaut DC et les capitales des États. Cependant, personne ne s’est présenté le jour fixé.

En tant que critique de la « Occupation » à Washington, la police du Capitole a cité un autre bulletin de renseignement secret affirmant que QAnon, Boogaloo Boys ou une autre milice de citoyens souverains tenteraient d’attaquer le Capitole le 4 mars. La Chambre s’est ajournée tôt en invoquant la menace, tandis que le Sénat poursuivait. Rien ne s’est passé.

Le Capitole a en fait été attaqué le 2 avril, mais pas par QAnon. Un homme afro-américain a percuté une barricade, tuant un officier de police du Capitole et en attaquant un autre avec un couteau avant d’être abattu. Il a affirmé avoir été membre de Nation of Islam, qui l’a désavoué. Les 2 000 derniers soldats de la Garde nationale ont quitté le Capitole le 24 mai.





Aussi sur rt.com

15 % des Américains croient que QAnon affirme que des « pédophiles adorateurs de Satan » dirigent le gouvernement – ​​sondage







Selon le mémo du FBI, les partisans de la théorie du complot QAnon pensent que les États-Unis sont dirigés par « une cabale corrompue d’acteurs d' »élites mondiales » et d' »États profonds » dirige un réseau international de trafic sexuel d’enfants adorant Satan », auquel Donald Trump a tenté de s’opposer alors qu’il était président.

Les démocrates ont accusé le parti républicain de croire à QAnon, mais un récent sondage a suggéré que 23% des républicains – ainsi que 15% des électeurs indépendants et 8% des démocrates – ont en fait trouvé la théorie du complot plausible.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !