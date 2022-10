Le FBI assurera la protection lors de la Coupe du monde de football au Qatar

Le FBI est de retour à la FIFA cette semaine, travaillant avec l’instance dirigeante du football pour protéger la Coupe du monde au Qatar contre les crimes potentiels, y compris le trucage de matchs.

Des enquêteurs fédéraux des États-Unis ont participé à une réunion d’experts à Zurich qui comprenait Interpol et des experts en surveillance des paris pour superviser “le traitement rapide des questions d’intégrité” lors du tournoi qui commence le 20 novembre, a déclaré la FIFA jeudi.

Leur coopération fait suite à plus de sept ans après la révélation d’une enquête fédérale américaine et d’une affaire suisse connexe qui a retiré un groupe d’officiels internationaux du football et conduit à l’interdiction du président de la FIFA, Sepp Blatter, pour faute financière.

LE FBI A PAYÉ IGOR DANCHENKO PLUS DE 200 000 $ POUR SERVIR DE SOURCE HUMAINE CONFIDENTIELLE

La FIFA fait également équipe avec le FBI parce que les États-Unis co-organisent la prochaine Coupe du monde avec leurs voisins le Canada et le Mexique.

Le FBI “en tant que principal service d’application de la loi et d’enquête des États-Unis rejoindra le groupe pour apporter son expérience et son expertise, également en préparation de la Coupe du monde de football 2026”, a déclaré la FIFA.

LA FIFA SOUHAITE COMMENCER LA COUPE DU MONDE UN JOUR PLUS TÔT

La FIFA a déclaré que son groupe de travail sur l’intégrité surveillerait “les marchés des paris et l’action en jeu en temps réel” pour les 64 matchs disputés au Qatar.

Le football de l’équipe nationale a été frappé par des scandales de matchs truqués en 2010 et 2011 qui impliquaient généralement la corruption d’arbitres de matchs amicaux ciblés pour des escroqueries aux paris par des syndicats du crime asiatiques. Plusieurs arbitres impliqués dans le trucage ont été retirés de la liste des officiels approuvés par la FIFA pour les matchs internationaux.

LA SUISSE BAT LA FRANCE 5-4 AUX PÉNALITÉS À L’EURO 2020

Blatter, aujourd’hui âgé de 86 ans, a été acquitté d’actes répréhensibles en juillet par les juges du Tribunal pénal fédéral suisse après une affaire qui a mis plus de 6 ans et demi à être jugée.