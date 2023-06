Le FBI arrête un homme d’affaires texan lié à la destitution du procureur général de l’État, Ken Paxton

AUSTIN, Texas (AP) – Des agents du FBI ont arrêté un homme d’affaires texan au centre du scandale qui a conduit à la destitution historique du procureur général de l’État Ken Paxton, selon les archives de la prison.

Nate Paul a été incarcéré dans une prison d’Austin jeudi après-midi après avoir été placé en garde à vue par des agents fédéraux, selon les listes de détenus en ligne du bureau du shérif du comté de Travis. On ne savait pas immédiatement quelles accusations avaient conduit à son arrestation et les dossiers de la prison indiquaient seulement qu’il était détenu par un détenu fédéral.

Les enchevêtrements de Paul avec Paxton ont été au cœur du vote écrasant de la Chambre des représentants dirigée par le GOP pour destituer le républicain le mois dernier.

L’empire immobilier troublé de Paul fait l’objet d’un examen fédéral depuis des années et des agents ont fouillé ses bureaux et sa somptueuse maison à Austin en 2019.

L’année suivante, Paxton a impliqué son bureau dans l’affaire fédérale, une décision qui a incité ses supérieurs à le dénoncer au FBI.

Leurs allégations de corruption et d’abus de pouvoir par Paxton ont donné lieu à une enquête distincte du FBI sur le procureur général, qui est toujours en cours.

AUSTIN, Texas (AP) – Alors que le procureur général du Texas, Ken Paxton, combat une destitution historique, ses avocats disent qu’ils ont des preuves prouvant son innocence – y compris un virement bancaire de 2020 qui montre prétendument le républicain, et non l’un de ses donateurs, payant plus de 120 000 $ pour une rénovation domiciliaire.

Mais un relevé bancaire que l’équipe de défense de Paxton a montré à une salle comble de journalistes mercredi, pour tenter de réfuter les allégations de corruption à son encontre, a mis en lumière des détails qui soulèvent de nouvelles questions sur la relation du procureur général avec le riche donateur.

Le virement électronique est daté du 1er octobre 2020 – le même jour, sept des principaux adjoints de Paxton ont signé une lettre informant le chef des ressources humaines du bureau du procureur général du Texas qu’ils avaient signalé Paxton au FBI pour des accusations de corruption, abus de pouvoir et influence indue.

Le paiement de 121 000 $ était destiné à Cupertino Builders, dont le directeur était un associé de Nate Paul, le promoteur immobilier d’Austin et donateur de Paxton qui est au cœur des accusations de mise en accusation, comme le montrent les archives de la société d’État et des tribunaux.

La société ne s’est constituée en société au Texas que plus de trois semaines après la transaction. Une société du même nom a été créée dans le Delaware en avril de la même année, bien que les documents publics déposés là-bas ne précisent pas qui est derrière.

L’année dernière, un surveillant nommé par le tribunal pour certaines des entreprises de Paul a écrit dans un rapport que Cupertino Builders avait été utilisé pour des «transferts frauduleux» de l’entreprise de Paul à Narsimha Raju Sagiraju, qui a été reconnu coupable de fraude en Californie en 2016. Le rapport décrit Sagiraju comme Paul’s « ami ».

Paul, qui a également employé une femme avec qui Paxton a reconnu avoir eu une liaison extraconjugale, a nié avoir soudoyé Paxton. Dans une déposition, Paul a décrit Sagiraju comme un « entrepreneur indépendant » et a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la façon dont ils se sont rencontrés pour la première fois.

Le moment du paiement – ​​et l’identité de qui a été payé pour les rénovations au domicile de Paxton à Austin – n’étaient pas connus du public avant que sa nouvelle équipe juridique ne tienne une conférence de presse au cours de laquelle ils ont mis des documents financiers sur un écran de projection tout en qualifiant la destitution de tromperie. . Ils ont été rapportés pour la première fois par le Wall Street Journal.

Tony Buzbee, un éminent avocat de Houston qui a été embauché par Paxton au cours du week-end et a dirigé la conférence de presse, a déclaré par e-mail jeudi que les reçus « démontrent clairement » que Paxton a payé les réparations. Il n’a pas abordé les questions concernant le calendrier des paiements ou Cupertino Builders.

« Sans aucune preuve, les politiciens à la tête de cette fausse mise en accusation ont faussement accusé le général Paxton de ne pas avoir payé les réparations de sa maison. C’est un mensonge », a déclaré Buzbee.

Depuis qu’il est devenu le troisième fonctionnaire en exercice de l’histoire du Texas à être destitué, Paxton a attaqué la procédure comme politiquement motivée et précipitée, affirmant qu’il n’avait jamais eu la possibilité de réfuter les accusations à la Chambre des représentants du Texas.

« Nous avons les reçus », a déclaré Buzbee aux journalistes mercredi alors que les documents apparaissaient à l’écran. « C’est le type de preuves que nous avons essayé de leur offrir une fois que nous avons découvert que cette folie se passait. »

Paxton est temporairement suspendu de ses fonctions en attendant l’issue d’un procès au Sénat du Texas qui doit commencer au plus tard le 28 août. a dit si elle se récuserait.

Les Paxton ont acheté la maison d’Austin en 2018. Lorsqu’elle a été rénovée deux ans plus tard, l’ancien personnel de Paxton a affirmé dans des documents judiciaires que Paul « était impliqué » dans les travaux.

Parmi les 20 articles de mise en accusation figurent des accusations selon lesquelles Paxton aurait utilisé le pouvoir de son bureau pour aider Paul à propos d’allégations non prouvées d’un complot élaboré visant à voler 200 millions de dollars des propriétés du promoteur. Le FBI a fouillé le domicile de Paul en 2019, mais il n’a pas été inculpé et ses avocats ont nié les actes répréhensibles.

La ville n’a aucune trace de permis de construire depuis l’époque des rénovations. Un autre entrepreneur d’Austin – pas Cupertino Builders – a reçu une assignation à comparaître du grand jury fédéral en 2021 pour des dossiers liés aux travaux sur la maison de Paxton qui ont commencé en janvier 2020.

Cupertino Builders a été formé en octobre 2020 et dissous moins de deux ans plus tard, selon les registres de la société texane. Son directeur était Sagiraju, qui a déclaré dans une déposition pour une affaire sans rapport qu’il avait fait un travail de « consultant » pour l’entreprise de Paul et qu’il avait une adresse e-mail avec l’entreprise de Paul.

Sagiraju a reconnu avoir purgé une peine de prison pour fraude en valeurs mobilières et grand vol en Californie avant de déménager à Austin, selon une transcription de la déposition. Il a dit qu’il avait d’abord été présenté à Paul par un ami commun avant sa peine de prison et qu’ils avaient ensuite réalisé « quelques projets » ensemble.

Les avocats de Paul et Sagiraju n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Paxton fait l’objet d’une enquête du FBI depuis des années et a été inculpé séparément pour fraude en valeurs mobilières en 2015, bien qu’il n’ait pas encore été jugé.

Bleiberg a rapporté de Dallas. Les journalistes d’Associated Press Adam Kealoha Causey à Dallas et Derek Karikari à New York y ont contribué.

