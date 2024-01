Le FBI arrête un émeutier du 6 janvier identifié à l’aide de la reconnaissance faciale et d’un chapeau des Eagles

WASHINGTON — Un homme du New Jersey qui portait un bonnet des Eagles de Philadelphie lors de l’émeute du 6 janvier a été arrêté par le FBI cette semaine après que des « chasseurs de sédition » en ligne l’ont identifié à l’aide de la reconnaissance faciale et de photos Facebook lors d’un voyage familial en 2020 au New Jersey. champ de citrouilles.

Lee Giobbie, un conseiller financier de 40 ans originaire d’Eastampton, dans le New Jersey, a été arrêté mardi et inculpé de plusieurs crimes fédéraux, notamment de troubles civils et d’entrave à une procédure officielle. Giobbie, selon les autorités fédérales, aurait crié « bougez les portes ! » au-dessus d’un porte-voix avant que les barricades du côté est du Capitole ne soient franchies. Il a ensuite été enregistré devant la foule en train de crier « Poussez, poussez, poussez, poussez ! » alors qu’ils franchissaient une autre ligne de police, puis aidaient à pénétrer dans le bâtiment du Capitole, en poussant les portes est menant à la rotonde, ont indiqué les autorités.

“Il nous faut quelque chose pour enfoncer la porte !” » a déclaré Giobbie, selon le FBI, qui a déclaré que cette vidéo open source montre également Giobbie poussant contre un bouclier de police pendant le chaos.

Lee A. Giobbie, 40 ans, d’Eastampton, NJ, au Capitole le 6 janvier 2021. DOJ

Giobbie, selon les autorités, a été « l’un des premiers émeutiers à entrer » et « s’est frayé un chemin de manière agressive à travers la porte de la Rotonde alors que la police tentait activement de la défendre ». À l’intérieur du Capitole, Giobbie a été brièvement détenu par un officier et a finalement quitté le Capitole par une porte située du côté ouest du bâtiment, selon le FBI et des preuves open source recueillies par des détectives en ligne. Giobbie n’a pas immédiatement répondu à un message qui lui avait été laissé sur son lieu de travail.

Des détectives en ligne ont identifié Giobbie en 2022 et l’ont dénoncé au FBI cette année-là, puis ont rapporté des informations supplémentaires sur Giobbie en 2023. Ils ont trouvé une photo de famille datant de 2020 lors d’un voyage dans un champ de citrouilles, publiée quelques mois avant le 6 janvier. Giobbie portait le même bonnet des Eagles de Philadelphie que le FBI a déclaré qu’il portait le 6 janvier.

Un Affidavit du FBIcitant l’aide de sources humaines confidentielles, a également présenté une image comparant un petit grain de beauté ou une tache de rousseur sur la joue droite de Giobbie qui apparaissait à la fois dans le portrait professionnel de Giobbie et dans des images de haute qualité de Giobbie prises le 6 janvier. De petites marques faciales peuvent aider à confirmer des correspondances produites par reconnaissance faciale, un outil qui s’est avéré très utile aux détectives en ligne qui ont aidé le FBI dans des affaires contre des centaines d’émeutiers du Capitole et qui ont identifié des centaines d’émeutiers supplémentaires comme Giobbie.

Le FBI a utilisé cette marque faciale pour identifier Lee A. Giobbie, 40 ans, d’Eastampton, dans le New Jersey. DOJ

La version du logo des Eagles présentée sur le chapeau de Giobbie a été utilisée par l’organisation de la fin des années 1980 jusqu’en 1996, lorsque le logo moderne des Eagles a été introduit. Le logo rétro, utilisé à une époque où les Eagles portaient des maillots Kelly Green plutôt que leur couleur vert nuit actuelle, s’est avéré extrêmement populaire parmi les fans des Eagles comme Giobbie, qui, selon les publications sur les réseaux sociaux, est également enraciné dans les Devils du New Jersey.

Les Eagles ont déclenché une aubaine en matière de merchandising lorsqu’ils réintroduit leur logo de la vieille école et leur maillot Kelly Green avant la saison 2023, qui s’est finalement terminée par leur défaite le 15 janvier contre les Buccaneers de Tampa Bay. Les joueurs des Eagles portaient les uniformes de retour lors de leurs matchs contre les Dolphins de Miami et les Bills de Buffalo cette saison. Fanatics, le fabricant omniprésent de vêtements de sport, a eu du mal à garder en stock la version rétro du maillot du légendaire centre des Eagles Jason Kelce, qui a été répertorié pour des centaines de dollars sur eBay.

Les Eagles n’étaient certainement pas la seule équipe sportive dont l’équipement a été repéré sur les émeutiers du Capitole. Un ancien officier du K-9 de Boston qui a été accusé de l’attaque, par exemple, portait « un bonnet avec les logos de plusieurs équipes sportives de Boston » au Capitole le 6 janvier ; deux émeutiers inculpés portaient des maillots des Washington Capitols ; un autre émeutier condamné portait une casquette des Yankees de New York ; un homme de Géorgie accusé portait un chapeau des Georgia Bulldogs ; un homme du Michigan qui a plaidé coupable portait un sweat-shirt du Michigan et une “personnalité de la pornographie sur Internet” chargée était connue des détectives en ligne sous le nom de #RightWingRedWing en raison de son équipement des Red Wings de Detroit.

Le FBI a arrêté environ 1 250 personnes en lien avec l’attaque du Capitole, et environ 900 ont plaidé coupable. En ligne “chasseurs de sédition” Connaître les noms de centaines d’émeutiers supplémentaires qui n’ont pas été arrêtés.