WASHINGTON — Un participant présumé du 6 janvier que les détectives en ligne ont surnommé « Conan O’Riot » en raison de sa ressemblance avec l’ancien animateur de talk-show de fin de soirée Conan O’Brien a été arrêté par le FBI cette semaine.

Derek Nelson, qui était un Marine américain en service actif d’octobre 2011 à septembre 2015, était arrêté à Champaign, dans l’Illinois, mercredi, selon les archives du tribunal fédéral. Aux côtés de son coaccusé, Derek Dodder du Nevada, Nelson, 30 ans visages quatre accusations de délit en relation avec l’attaque du Capitole américain.

En ligne «Chasseurs de sédition» a surnommé Nelson le roux #ConanORiot, en utilisant le hashtag pour suivre ses mouvements au Capitole. Les détectives avaient identifié Nelson il y a plus de deux ans, à l’été 2021.

Nelson était habillé en tenue coloniale le 6 janvier, à savoir « un chapeau tricorne marron avec un manteau bleu à double boutonnage et un maillot de corps rouge ou marron avec une écharpe blanche autour du cou », selon le FBI. Dans une vidéo citée par le FBI, filmée près du Washington Monument, où la foule s’était rassemblée pour regarder le discours du président de l’époque, Donald Trump, un vidéaste demande à Nelson pourquoi il est là.

« Pour lancer une révolution », a déclaré Nelson. « Pourquoi es-tu ici? »

Derek Nelson au Capitole le 6 janvier 2021. Bureau du procureur américain pour le district de Columbia

Lorsque la foule est descendue sur le Capitole, Nelson se trouvait près de la ligne de front alors qu’une foule pro-Trump poursuivait des officiers en infériorité numérique du côté ouest du bâtiment, selon le FBI.

Une fois à l’intérieur du Capitole, Nelson portait des lunettes et un masque respiratoire, et une vidéo a été présentée comme preuve dans une autre affaire du 6 janvier. montre il s’est enfui après qu’un autre émeutier ait déclenché un extincteur près des portes de la Chambre des représentants, qui étaient barricadées alors que les membres fuyaient la foule violente.

Un juge fédéral de l’Illinois a libéré Nelson sous son propre engagement mercredi, lui a ordonné de ne pas voyager en dehors de la zone continentale des États-Unis sans l’approbation du tribunal et lui a interdit de posséder une arme à feu, un engin destructeur ou toute autre arme. Nelson fera une comparution virtuelle devant un juge fédéral dans la capitale nationale le 17 octobre.

Nelson est représenté par un avocat depuis au moins février 2022, selon le FBI. L’avocat de Nelson a appelé l’agent spécial du FBI chargé de l’affaire après que l’agent spécial se soit rendu au domicile de Nelson et ait laissé une carte de visite dans la fente aux lettres de sa porte d’entrée l’année dernière, a indiqué le FBI.

Nelson, deuxième à droite, portant un masque à gaz dans des images capturées depuis le Capitole le 6 janvier 2021. Bureau du procureur américain pour le district de Columbia

Sur son podcast « Conan O’Brien Needs A Friend », O’Brien a déclaré après l’attaque que le 6 janvier avait été une journée bouleversante.pour tout Américain sensible« , et a distingué les sénateurs Ted Cruz, R-Texas, et Josh Hawley, R-Mo., pour s’être opposés à la certification de la victoire présidentielle de Joe Biden même après le saccage du Capitole.

« Voir Cruz et Hawley quitter ce confinement et revenir et doubler cette idiotie, je pense que c’est le plus en colère que j’ai ressenti depuis que ‘Schitt’s Creek’ a cessé d’être diffusé », a plaisanté O’Brien.

Dans un podcast le mois dernier, O’Brien a évoqué ce qui, selon lui, était le plus grand crime de Donald Trump : l’impact de l’ancien président sur la comédie.

« Je prends vraiment des risques en disant que c’est son plus grand crime », O’Brien plaisanté. « Je pense qu’il a blessé la comédie politique en étant lui-même aussi extravagant. Je pense que l’affaire du 6 janvier est un échec comparé à combien il a blessé la comédie. »