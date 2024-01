Le FBI arrête les pirates chinois du “Volt Typhoon” ciblant les États-Unis

Le ministère de la Justice et FBI a identifié les attaques et arrêté certains aspects du malware Volt Typhoon, a déclaré Wray.

Les pirates ciblaient les usines de traitement des eaux américaines, le réseau électrique, les oléoducs et les gazoducs ainsi que les systèmes de transport, a-t-il ajouté.

“Aujourd’hui, et littéralement chaque jour, ils attaquent activement notre sécurité économique, se livrant au vol massif de nos innovations et de nos données personnelles et professionnelles”, a-t-il déclaré.

Microsoft a averti en mai que Typhon Volt les pirates étaient actifs depuis 2021 et ciblaient la cyberinfrastructure américaine. L’entreprise a exhorté les clients concernés à modifier leurs informations de sécurité.

Les piratages sont devenus de plus en plus sophistiqués, a déclaré Jen Easterly, directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, lors de l’audience. Elle a expliqué que les pirates chinois sont capables de « vivre dans le système d’exploitation d’un ordinateur » d’une manière qui les rend difficiles à identifier.

“Ils ont amélioré leur capacité à agir comme un administrateur système, donc on ne peut vraiment pas dire qu’il s’agit d’un acteur chinois”, a déclaré Easterly.

Compte tenu de la course présidentielle actuelle, Wray a ajouté que le FBI se concentrait spécifiquement sur la prévention de l’ingérence chinoise dans les élections. Le gouvernement chinois l’a déjà fait : avant la récente élection présidentielle à Taiwan, l’île autonome a signalé plusieurs campagnes de désinformation soutenues par la Chine et visant à influencer son élection.

Wray a déclaré qu’une application comme TikTok donne déjà au Parti communiste chinois une voie possible pour les élections américaines, car elle collecte les données privées des utilisateurs américains et est redevable aux mandats du gouvernement chinois. Mercredi également, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a témoigné lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat sur la sécurité des enfants sur les réseaux sociaux.

Les commentaires des responsables s’ajoutent à une série d’avertissements concernant la menace que représente la Chine pour la cybersécurité américaine. En juillet, des pirates chinois ont également compromis les comptes de messagerie de l’ambassadeur américain en Chine et d’autres responsables.

Wray lui-même tire la sonnette d’alarme sur la Chine depuis des années. En février 2022, il a déclaré à NBC News qu’il était choqué d’apprendre à quel point Espionnage chinois qu’il était devenu lorsqu’il est devenu directeur du FBI. Plus tard cette année-là, il rejoint les responsables britanniques à Londres pour émettre un nouvel avertissement concernant les menaces à la sécurité nationale chinoise, notamment l’intention du pays d’envahir l’île autonome de Taïwan.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.