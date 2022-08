Le FBI arrête 4 policiers liés à la fusillade de Breonna Taylor

Au risque de paraître pessimiste, honnêtement, nous ne nous attendions pas à ce jour. C’est peut-être à courte vue de notre part, mais après que le procureur de district Daniel Coo-… Cameron a décidé que les officiers responsables de la mort violente de Breonna Taylor étaient tout à fait dans leur droit de lui ôter la vie, c’était comme si tout espoir était perdu. Nous n’avons jamais été aussi heureux de nous tromper autant de toute notre vie…

Aujourd’hui, selon CNN, le FBI a arrêté 4 officiers actuels ou anciens du département de police de Louisville pour le raid bâclé qui a mis le feu sous la nation pour se battre pour la justice au cours de l’été 2020 du jugement. Joshua Jaynes, Kelly Goodlett et Kyle Meany ont tous été accusés par le gouvernement fédéral d’infractions aux droits civils, de complots illégaux, d’usage inconstitutionnel de la force et d’infractions d’obstruction. Plus précisément, les trois hommes sont accusés d’avoir soumis un faux affidavit pour obtenir le mandat, puis d’avoir propagé une “fausse histoire de couverture dans le but d’échapper à la responsabilité de leur rôle dans la préparation de l’affidavit du mandat qui contenait de fausses informations”.

Le quatrième garçon de bacon, Brett Hankison, a été inculpé de deux chefs de privation de droits sous couvert de la loi. La mère de Breonna Tayor, Tamika Palmer, a réagi à la nouvelle ce matin aux côtés de l’avocat Ben Crump.

Nous ne pouvons qu’espérer que maintenant la justice prévaudra.