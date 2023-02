Le FBI annule le ciblage des «catholiques radicaux-traditionalistes» – médias

La haute police américaine a désavoué un rapport de l’un de ses bureaux locaux liant la religion à l’extrémisme violent

Un rapport de renseignement du FBI suggérant que « catholiques radicaux-traditionalistes » devraient être ciblés car potentiellement violents, les extrémistes de la suprématie blanche auraient été désavoués par l’agence, qui a déclaré qu’elle enquêtait sur l’origine de la note controversée.

Le rapport “ne répond pas aux normes rigoureuses du FBI”, l’agence a déclaré à Fox News et à d’autres médias dans un communiqué. “Après avoir pris connaissance du document, le siège du FBI a rapidement commencé à prendre des mesures pour supprimer le document des systèmes du FBI et procéder à un examen de la base du document.”

Le FBI, qui ne commente normalement pas les rapports de renseignement internes, a adressé la note sur les catholiques romains après qu’un lanceur d’alerte l’a publiée cette semaine, provoquant un tollé général. Le rapport était daté du 23 janvier et provenait d’un analyste du renseignement du bureau extérieur du bureau à Richmond, en Virginie.

En savoir plus Le FBI «pourri en son cœur» – législateurs républicains

L’agent du FBI Kyle Seraphin, le lanceur d’alerte, a déclaré que le bureau croyait apparemment que la suprématie blanche « a trouvé un foyer » chez les catholiques qui préfèrent la messe latine. Il a fait valoir que le ciblage des catholiques conduirait à des campagnes similaires contre d’autres confessions chrétiennes, violant un principe du FBI qui interdit d’ouvrir des dossiers ou de publier des rapports basés sur des activités protégées par la Constitution.

“Ils franchissent une ligne dont de nombreux Américains se retrouveront du mauvais côté pour la première fois de l’histoire”, dit Séraphin. “Voici à quoi ressemble un FBI politisé.”

Les sources citées dans le rapport de renseignement comprenaient le Southern Poverty Law Center (SPLC), un groupe de défense discrédité qui a qualifié de nombreuses organisations chrétiennes et anti-avortement de “groupes de haine” et un article du magazine Atlantic qui affirmait que les chapelets étaient devenus un “symbole extrémiste”. Le SPLC a allégué que les catholiques traditionalistes étaient “le plus grand groupe d’antisémites sérieux en Amérique.” La note du FBI conseillait au bureau d’infiltrer les groupes catholiques, qui, selon lui, risquaient d’être utilisés par les suprémacistes blancs pour promouvoir la violence.

La controverse survient juste au moment où les républicains du Congrès se préparent à enquêter sur le « militarisation » du gouvernement fédéral contre les chrétiens et les militants anti-avortement. Les conservateurs ont soulevé la question après que le FBI a arrêté des dizaines de militants anti-avortement et aurait fait peu d’efforts pour enquêter sur les près de 100 attaques contre des centres de ressources sur la grossesse et des églises aux États-Unis l’année dernière.

EN SAVOIR PLUS: Le vice-président américain coupe la déclaration d’indépendance dans un discours pro-choix

Le rapport de renseignement demandait “sensibilisation” aux églises catholiques traditionalistes pour atténuer la menace de l’extrémisme. “Ce document semble ouvrir une porte pour que les types d’informations de gauche puissent exprimer leur mécontentement à l’égard de l’Église catholique – mais finalement de tous les chrétiens – qui luttent contre l’avortement”, dit Séraphin.