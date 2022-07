Le FBI affirme que de fausses applications cryptographiques ont fraudé des investisseurs de plus de 42 millions de dollars

Le FBI a récemment émis un avertissement aux consommateurs sur les applications cryptographiques frauduleuses qui ont escroqué 244 victimes sur environ 42,7 millions de dollars depuis octobre 2021.

“Le FBI a observé des cybercriminels contacter des investisseurs américains, prétendant frauduleusement offrir des services d’investissement légitimes en crypto-monnaie, et convaincre les investisseurs de télécharger des applications mobiles frauduleuses, que les cybercriminels ont utilisées avec un succès croissant au fil du temps pour frauder les investisseurs de leur crypto-monnaie”, a déclaré le avertissement, publié lundi, a déclaré.

Le FBI a identifié un cas où des individus opérant sous le nom de société YiBit ont fraudé des victimes de 5,5 millions de dollars, et un autre où des individus prétendant être une institution financière américaine anonyme mais légitime ont escroqué des investisseurs de 3,7 millions de dollars.

Les cybercriminels YiBit ont convaincu ses utilisateurs de télécharger une application YiBit et de déposer de la crypto-monnaie. Suite à ces dépôts, 17 victimes ont reçu un e-mail indiquant qu’elles devaient payer des impôts sur leurs investissements avant de retirer des fonds. Quatre victimes n’ont pas pu retirer de fonds.

Le FBI a déclaré qu’une autre application, appelée Supayos, ou Supay, a demandé des dépôts, puis a gelé les fonds d’un utilisateur après lui avoir dit que le solde minimum requis était de 900 000 $.

Plus de 99 % de la génération Z et 98 % de la génération Y utilisent régulièrement des applications bancaires mobiles, et le FBI a encouragé les investisseurs et les institutions financières à se méfier des demandes non sollicitées de téléchargement d’applications d’investissement. Le bureau recommande de vérifier qu’une application et une entreprise sont légitimes avant de leur fournir des informations financières personnelles.