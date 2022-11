Le FBI admet avoir flirté avec des logiciels espions interdits – NYT

Le directeur de l’agence a déclaré au Congrès qu’elle avait acheté une licence pour utiliser l’outil d’espionnage à distance israélien Pegasus

Le FBI a acheté une licence pour le logiciel espion israélien interdit Pegasus, a admis le directeur de l’agence, Christopher Wray, lors d’une session à huis clos du Congrès en décembre, selon un rapport du New York Times publié samedi. Cependant, ils auraient cessé de l’utiliser au milieu d’une vague de publicité négative autour de l’outil.

Alors que Wray a initialement affirmé que le puissant programme de piratage téléphonique avait été acheté en 2018 seulement «être capable de comprendre comment les méchants pourraient l’utiliser», les documents internes de l’agence et les dossiers judiciaires consultés par le Times ont révélé que certains agents prévoyaient de l’utiliser dans des enquêtes criminelles et avaient élaboré des plans détaillés pour convaincre la direction du bureau d’approuver cette utilisation. Ils n’ont cessé de le déployer en raison de la tempête croissante de mauvaises relations publiques alors que l’abus de la technologie par d’autres gouvernements pour espionner leurs propres citoyens, journalistes et dissidents politiques a été révélé.

Des documents judiciaires suggèrent également que le FBI n’a pas complètement exclu l’utilisation de Pegasus à l’avenir – ou le déploiement d’un outil de piratage similaire. Pegasus permet à l’utilisateur de prendre le contrôle à distance du téléphone de la cible, d’accéder aux messages, aux contacts, au microphone et à la caméra à son insu.

Lire la suite Un rapport de l’UE accuse quatre États membres d’abuser de logiciels espions

Le département américain du Commerce a mis sur liste noire le développeur de Pegasus, NSO Group, l’année dernière, interdisant aux entreprises américaines de faire affaire avec lui. Alors que NSO a protesté que sa technologie ne pouvait pas être utilisée pour pirater des numéros de téléphone américains, il fabrique un outil similaire appelé Phantom qui est conçu pour faire exactement cela. Le FBI a testé Phantom ainsi que Pegasus avant d’arrêter tous les efforts pour déployer les produits en juillet 2021, selon le Times, indiquant qu’il aurait pu envisager de pirater les téléphones des Américains ainsi que des étrangers.

Le sénateur Ron Wyden (D-Oregon) a contesté la confession sélective de Wray, l’appelant “totalement inacceptable pour le directeur du FBI de fournir un témoignage trompeur sur l’acquisition par le bureau d’outils de piratage puissants, puis d’attendre des mois pour donner toute l’histoire au Congrès et au peuple américain» dans une déclaration au Times. Le bureau “doit aux Américains une explication claire quant à savoir si l’utilisation opérationnelle future des outils NSO est toujours sur la table,” il a dit. La direction du FBI a finalement reconnu dans une lettre à Wyden qu’elle avait acheté une licence “pour explorer l’utilisation légale potentielle du produit NSO » ainsi que le déjà reconnu “problèmes de sécurité potentiels.”

Le Congrès serait en train de rédiger un projet de loi visant à interdire aux agences gouvernementales d’utiliser des logiciels espions commerciaux étrangers tels que Pegasus et Phantom.