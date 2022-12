Le FBI accuse les “théoriciens du complot” d’avoir militarisé les fichiers Twitter – News 24

L’agence a insisté sur le fait que ses efforts pour faire pression sur le réseau social n’étaient que des affaires comme d’habitude

La correspondance entre le personnel du FBI et de Twitter révélant comment l’agence a fait pression sur la plate-forme pour supprimer certains récits n’est pas une preuve d’acte répréhensible, a déclaré le Bureau dans un communiqué mercredi, accusant “théoriciens du complot” pour avoir présenté leurs activités sous un jour néfaste.

Les messages remis aux journalistes par le PDG de Twitter, Elon Musk, au cours des deux dernières semaines « ne montrent rien de plus que des exemples de notre tradition, des engagements de longue date et continus du gouvernement fédéral et du secteur privé », affirme le communiqué du FBI.

“Il est regrettable que les théoriciens du complot et d’autres alimentent la désinformation du public américain dans le seul but de tenter de discréditer l’agence”, conclut la déclaration, rappelant à ses détracteurs que “les hommes et les femmes du FBI travaillent chaque jour pour protéger le public américain.”

Des messages semblant montrer des agents du FBI faisant pression sur le personnel de Twitter pour qu’ils censurent des histoires légitimes comme le “ordinateur portable de l’enfer” de Hunter Biden, car les opérations d’influence étrangère n’étaient que des exemples inoffensifs du FBI “fournir[ing] des informations critiques au secteur privé dans le but de leur permettre de se protéger et de protéger leurs clients », a fait valoir le Bureau. Les communications internes entre les employés de la plateforme suggèrent le contraire.















Dans les messages publiés dans le cadre des fichiers Twitter, le personnel souligne à plusieurs reprises qu’il y a “aucune preuve” pour étayer les allégations du FBI de désinformation étrangère et exprimer son malaise face à l’ingérence du bureau. L’ancien directeur des politiques de Twitter a observé une “effort soutenu (si non coordonné) par le CI [intelligence community]” pour pousser Twitter à partager plus d’informations contre ses propres politiques, tandis que le FBI a finalement payé à Twitter plus de 3,5 millions de dollars en dollars des contribuables pour donner la priorité à ses demandes de censure.

La Maison Blanche a jusqu’à présent refusé de commenter les fichiers Twitter, référant les journalistes au FBI, et l’establishment des médias les a largement ignorés. Cependant, l’ancien membre du Congrès républicain Ron Paul a fait valoir qu’ils étaient la preuve que le FBI était de connivence avec Twitter pour priver les Américains de leur droit constitutionnel à la liberté d’expression.

Un procès intenté plus tôt cette année par les procureurs généraux du Missouri et de la Louisiane allègue que le FBI n’était pas seul et que des responsables de pas moins de 12 agences gouvernementales ont rencontré des représentants de Twitter, Facebook et d’autres entreprises Big Tech chaque semaine pour décider quels récits et les utilisateurs à censurer, avec des sujets allant de l’ingérence présumée dans les élections à Covid-19.