Le FBI a violé les droits des manifestants du 6 janvier et de George Floyd – tribunal – News 24

L’administration Biden demande le renouvellement des pouvoirs d’espionnage secrets dont elle refuse de parler au public américain

Le FBI a abusé à plusieurs reprises de ses pouvoirs de recherche pour interroger les noms de plus de dix mille Américains dans une base de données de renseignements bruts, utilisée pour confirmer des soupçons de liens étrangers, selon un avis de la Cour secrète de surveillance du renseignement étranger publié vendredi.

Parmi les personnes ciblées illégalement pour des perquisitions figuraient plus d’une douzaine de manifestants soupçonnés d’être impliqués dans l’émeute du Capitole du 6 janvier, 133 manifestants arrêtés dans le cadre des émeutes de George Floyd, 19 000 donateurs d’un candidat au Congrès, plus de 400 entrepreneurs de la défense et titulaires d’habilitations de sécurité, et de nombreuses personnes d’intérêt apparaissant dans les rapports d’homicide de la police – y compris des victimes, des proches et des témoins.

Le tribunal a conclu que le FBI n’avait aucune base factuelle pour rechercher les noms dans cette base de données particulière, une gigantesque mine d’informations recueillies en vertu de la disposition controversée de l’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger, qui expire cette année. La section 702 rassemble les e-mails, les appels téléphoniques, les SMS, etc. Il est destiné à cibler uniquement les ressortissants étrangers situés à l’étranger soupçonnés d’agir en tant qu’agents d’une puissance étrangère ou d’une organisation terroriste. Cependant, il a de plus en plus été utilisé à mauvais escient comme porte dérobée pour accéder aux communications des Américains sans mandat.















En théorie, les agents ne peuvent consulter la base de données du renseignement étranger que s’ils disposent d’un « base factuelle spécifique » croire que leur recherche fournira des preuves d’un crime ou d’un lien avec le renseignement étranger. Cependant, les avocats de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice ont conclu que presque toutes les requêtes nationales citées dans le dossier de vendredi étaient inappropriées, et les groupes de défense des libertés civiles ont faussé l’article 702 pour avoir autorisé ce qui équivaut à des écoutes téléphoniques sans mandat de citoyens américains.

De hauts responsables de la sécurité nationale ont déclaré au Wall Street Journal que les perquisitions mentionnées dans l’avis de vendredi avaient eu lieu avant que le FBI ne mette en place une série de « réformes » visant à prévenir de tels abus, y compris l’exigence que les agents soumettent des justifications écrites pour les recherches et s’engagent activement à rechercher dans la base de données des renseignements étrangers.

Les efforts de l’administration Biden pour renouveler l’article 702 se sont heurtés à une forte opposition de la part des défenseurs de la vie privée de gauche et de droite, en grande partie en raison d’une utilisation inappropriée des pouvoirs, comme dans les perquisitions divulguées dans le dossier de vendredi. L’avis du tribunal a conclu que les violations étaient « important » et les a attribués à une incompréhension généralisée des règles de recherche existantes.

Pendant ce temps, l’administration Biden a même refusé de déclassifier les détails d’un autre « technique sensible » de surveillance menée sous l’égide de l’article 702 qui obligeait le tribunal à approuver sa légalité. Les avocats de la NSA ont défendu l’article 702, arguant que 59% des renseignements inclus dans le dossier quotidien du président ont leurs racines dans les informations collectées via ce programme. Les défenseurs de la vie privée soutiennent que c’est une raison de plus pour les agences de renseignement d’obtenir des mandats.