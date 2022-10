Le FBI a trouvé de l’or et de l’argent sur le faux milliardaire fugitif Justin Costello

Les procureurs ont demandé mardi à un juge fédéral californien d’emprisonner sans caution un fugitif récemment accusé d’une fraude éhontée de 35 millions de dollars qui l’a amené à dire à tort aux investisseurs qu’il était un milliardaire, un MBA de Harvard et un vétéran des forces spéciales qui a été blessé deux fois en Irak.

Une équipe SWAT du FBI a attrapé le fugitif, Justin Costello, dans une région éloignée près de San Diego le 4 octobre. Il portait un sac à dos chargé de six lingots d’or d’une once d’une valeur de 12 000 $, d’une devise américaine d’une valeur de 60 000 $, d’un autre 10 000 $ en pesos mexicains et cartes bancaires et chéquiers, ont déclaré les procureurs dans un dossier judiciaire.

Costello, 42 ans, avait également un reçu pour un numéro de téléphone prépayé dans le sac à dos, ainsi qu’un permis de conduire avec sa photo et le faux nom “Christian Bolter”, a révélé le dossier.

Le bureau du procureur américain pour le district sud de la Californie a cité le contenu du sac à dos et d’autres facteurs dans le dossier alors qu’il exhortait un juge à renvoyer Costello en prison en attendant son procès. Les procureurs ont fait valoir qu’il constituait “un risque de fuite sérieux et un danger pour la communauté”.

Ils ont noté que Costello ne s’était pas rendu au bureau du FBI à San Diego, comme il l’avait convenu par l’intermédiaire de son avocat le 29 septembre. liées à des stratagèmes impliquant des penny stocks, des sociétés fictives et des entreprises de cannabis.