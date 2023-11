Le FBI a saisi les appareils du maire de New York, Eric Adams, dans le cadre d’une enquête pour corruption

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré qu’il n’avait « rien à cacher » après que ses appareils électroniques ont été saisis dans la rue par le FBI dans le cadre d’une enquête pour corruption sur sa campagne électorale de 2021.

La campagne du politicien démocrate a confirmé vendredi qu’Adams avait été approché plus tôt cette semaine par des agents du FBI. La nouvelle est intervenue quelques jours après une perquisition au domicile de Brooklyn de son principal collecteur de fonds de campagne, âgé de 25 ans, alors que les autorités enquêteraient sur des dons potentiellement illégaux de l’État turc.

Dans un communiqué, Adams, un ancien policier élu à la mairie en 2021, a déclaré qu’il s’attendait à ce que « tous les membres de mon personnel respectent la loi et coopèrent pleinement à tout type d’enquête ». Il a ajouté : « Je continuerai à faire exactement cela. Je n’ai rien à cacher”.

L’escalade de l’enquête pour corruption fait suite à une perquisition matinale la semaine dernière au domicile de Crown Heights de Brianna Suggs, une ancienne stagiaire d’Adams qui est devenue chef de son organisation de financement de campagne.

Adams est revenu précipitamment de Washington, où il assistait à une réunion de la Maison Blanche sur les migrants, après que le raid ait été signalé. “En tant qu’être humain, j’étais préoccupé par le sort d’un jeune employé de 25 ans qui a vécu une expérience traumatisante”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Les médias américains ont rapporté que des agents avaient saisi des iPhones et des ordinateurs portables et qu’ils enquêtaient sur d’éventuels pots-de-vin illégaux versés aux responsables turcs par la campagne, entre autres activités illégales.

Adams s’est rendu en Turquie à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment lorsqu’il était président de l’arrondissement de Brooklyn. Il a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible depuis la perquisition au domicile de Suggs.

L’avocat de la campagne d’Adams, Boyd Johnson, a déclaré qu’après avoir pris connaissance de l’enquête fédérale, « il a été découvert qu’un individu avait récemment agi de manière inappropriée ».

“Dans un esprit de transparence et de coopération, ce comportement a été signalé immédiatement et de manière proactive aux enquêteurs”, a-t-il ajouté. “Le maire a été et reste déterminé à coopérer dans cette affaire.”

La déclaration de Johnson a confirmé les informations du New York Times selon lesquelles le FBI avait approché Adams lundi soir « après un événement ». Il a indiqué que le maire « s’est immédiatement conformé » aux demandes des agents et leur a fourni ses appareils.

Le Times avait rapporté que les agents étaient montés dans le SUV d’Adams et que les appareils avaient ensuite été restitués. Ces détails n’ont pas été confirmés par la mairie.

Recommandé

“Le maire n’a été accusé d’aucun acte répréhensible et continue de coopérer à l’enquête”, a conclu Johnson.

La campagne d’Adams en 2021 a été évoquée dans d’autres enquêtes criminelles, avec six personnes, dont un inspecteur de police à la retraite, inculpées par le procureur du district de Manhattan en juillet pour avoir prétendument « détourné les lois sur le financement des campagnes électorales ».

Le bureau du procureur américain du district sud de New York, qui serait impliqué dans l’enquête fédérale, a refusé de commenter.