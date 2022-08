Le FBI a saisi des boîtes lors du raid de Trump en Floride, selon un avocat

Avant la perquisition, on savait qu’un grand jury fédéral à Washington, DC, enquêtait sur le retrait de documents qui avaient été transférés de la Maison Blanche à Mar-a-Lago lorsque Trump a quitté ses fonctions en janvier 2021. Certains de ces documents étaient marqués classifié.

L’avocate, Christina Bobb, a également déclaré mardi à NBC qu’une copie du mandat de perquisition que les agents du FBI ont laissé à la résidence Mar-a-Lago à Palm Beach indiquait que les agents enquêtaient sur d’éventuelles violations des lois liées à la loi sur les dossiers présidentiels et à la manipulation. de matériel classifié.

“Le raid effronté de lundi n’était pas seulement sans précédent, il était complètement inutile”, a déclaré Budowich. “Le président Trump et ses représentants se sont efforcés de communiquer et de coopérer avec les agences appropriées – ce qui est courant pour tous les cas similaires.”

Lors de cette réunion, une source proche de Trump a déclaré à NBC New que Trump avait personnellement montré au responsable du ministère de la Justice la pièce où se trouvaient les documents.

Bobb a déclaré à NBC News que lors d’une réunion le 3 juin, elle et un autre avocat de Trump parlaient avec un haut responsable du ministère de la Justice à Mar-a-Lago lorsque Trump s’est brièvement arrêté pour dire bonjour.

Lors d’une réunion, a-t-elle déclaré, les avocats de Trump ont fouillé entre deux et trois douzaines de boîtes dans une zone de stockage et ont donné aux responsables du ministère de la Justice “quelques pages” qui pourraient répondre à la définition d’un dossier présidentiel.

En janvier 2022, la National Archives and Records Administration a récupéré 15 boîtes de documents de la Maison Blanche qui ont été envoyées à Mar-a-Lago. À ce moment-là, NARA a déclaré que tous ces documents auraient dû être envoyés aux Archives nationales lorsque Trump a quitté ses fonctions, comme l’exige la loi sur les documents présidentiels.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

“Ces actions répugnantes de [President]L’administration de Joe Biden ferait rougir un dictateur du tiers monde”, a-t-il déclaré. “Cependant, dans la tentative désespérée des démocrates de conserver le pouvoir, ils ont unifié et développé l’ensemble du mouvement conservateur.”

Le directeur du FBI Chris Wray a été nommé par Trump.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., dans un communiqué mardi soir, a déclaré : « Le pays mérite une explication approfondie et immédiate de ce qui a conduit aux événements de lundi. Le procureur général Garland et le ministère de la Justice auraient déjà dû fournir des réponses. au peuple américain et doit le faire immédiatement.”

Pour obtenir un mandat de perquisition, les autorités fédérales chargées de l’application des lois doivent d’abord démontrer à un juge qu’il existe des motifs probables de croire qu’un crime a été commis et que les preuves qu’elles recherchent dans la perquisition souhaitée se rapportent à ce crime.