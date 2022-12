Le FBI a reçu des informations sur le fait d’avoir tiré sur un suspect un jour avant l’arrestation de 2021

DENVER (AP) – Les autorités ont déclaré que la personne qui tuerait plus tard cinq personnes dans une boîte de nuit gay du Colorado était sur le radar du FBI un jour avant d’être arrêtée pour avoir menacé de tuer des membres de sa famille, mais les agents ont clôturé l’affaire quelques semaines plus tard.

La divulgation par le FBI à l’Associated Press crée un nouveau calendrier pour le moment où les forces de l’ordre ont été alertées pour la première fois d’Anderson Lee Aldrich comme un danger potentiel. Auparavant, on pensait qu’Aldrich n’était devenu connu des autorités qu’après avoir proféré la menace le 18 juin 2021.

Les grands-parents d’Aldrich se sont enfuis de leur maison de Colorado Springs l’année dernière et ont appelé le 911 en disant qu’Aldrich construisait une bombe dans le sous-sol et avait menacé de les tuer. Les détails de l’affaire restent scellés, mais un affidavit d’arrestation vérifié par l’AP a détaillé comment Aldrich, qui n’est pas binaire et utilise les pronoms ils / eux, était contrarié que les grands-parents déménagent en Floride parce que cela entraverait les plans d’Aldrich de mener une tirs de masse et bombardements.

Dans le cadre de l’enquête du FBI, l’agence a déclaré qu’elle s’était coordonnée avec le bureau du shérif du comté d’El Paso, qui avait répondu à l’appel du 18 juin 2021 des grands-parents d’Aldrich et avait arrêté Aldrich pour crime menaçant et enlèvement. Mais le FBI a clôturé son évaluation d’Aldrich environ un mois après avoir reçu le tuyau.

“Avec des accusations d’État en cours, le FBI a clôturé son évaluation le 15 juillet 2021”, a déclaré le FBI.

Ces accusations ont ensuite été abandonnées pour des raisons inconnues. En vertu de la loi du Colorado, les affaires qui sont rejetées par les procureurs ou un juge sont automatiquement scellées pour empêcher les gens de voir leur vie ruinée si elles ne finissent pas par être poursuivies. Les autorités ont cité la loi en refusant de répondre aux questions sur l’affaire, mais une coalition d’organisations médiatiques, dont l’AP, a demandé au tribunal de desceller les dossiers.

Un porte-parole du bureau du shérif, le Sgt. Jason Garrett, a refusé de commenter la déclaration du FBI ou si son agence avait des informations sur Aldrich avant l’arrestation d’Aldrich en 2021, citant la loi sur les scellés.

Les informations transmises au FBI, qui n’ont pas été signalées auparavant, constituent le premier cas connu d’avertissement des responsables de l’application des lois au sujet d’Aldrich, et la fusillade est la dernière attaque à soulever des questions quant à savoir si les personnes qui ont attiré l’attention des forces de l’ordre devraient sont restés sur le radar du FBI.

Une évaluation du FBI est l’étape la plus basse, la moins intrusive et la plus élémentaire d’une enquête du FBI. De telles évaluations sont régulièrement ouvertes après que les agents reçoivent un tuyau et les enquêteurs sont régulièrement confrontés au défi de passer au crible lequel des dizaines de milliers de tuyaux reçus chaque année pourrait donner lieu à une menace viable.

Il y a eu plusieurs exemples très médiatisés du FBI ayant reçu des informations sur un homme armé avant une fusillade de masse. Un mois avant que Nikolas Cruz ne tue 17 personnes dans un lycée de Floride, le bureau a reçu un avertissement selon lequel il parlait de commettre une fusillade de masse. Un homme qui a massacré 49 personnes dans une boîte de nuit d’Orlando en 2016 et un autre qui a fait exploser des bombes dans les rues de New York la même année avaient chacun été examinés par des agents fédéraux, mais les responsables ont déterminé plus tard qu’ils ne justifiaient pas un contrôle continu des forces de l’ordre.

Les directives du FBI destinées à équilibrer la sécurité nationale avec la protection des libertés civiles imposent des restrictions sur les mesures que les agents peuvent prendre pendant la phase d’évaluation. Les agents, par exemple, peuvent analyser des informations provenant de bases de données gouvernementales et de recherches sur Internet à source ouverte, et peuvent mener des entretiens lors d’une évaluation. Mais ils ne peuvent pas se tourner vers des techniques plus intrusives, telles que demander une écoute électronique ou des communications Internet, sans des niveaux d’approbation plus élevés et une base plus solide pour soupçonner un crime.

Plus de 10 000 évaluations sont ouvertes chaque année. Beaucoup sont fermés en quelques jours ou semaines lorsque le FBI conclut qu’il n’y a pas de menace criminelle ou de sécurité nationale, ou de base pour un examen continu. Le système est destiné à garantir qu’une personne qui n’a pas enfreint la loi ne reste pas sous surveillance perpétuelle sur une simple intuition – et que le FBI puisse réserver ses ressources limitées pour de véritables menaces.

Les rédacteurs de l’Associated Press Michael Balsamo et Lindsay Whitehurst ont contribué à ce rapport depuis Washington.

Colleen Slevin, Associated Press