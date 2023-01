Le FBI a piraté des pirates informatiques pour démanteler un gang de rançongiciels de 130 millions de dollars, révèle le ministère de la Justice

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le FBI a annoncé jeudi qu’il avait piraté et perturbé les opérations d’un groupe de piratage prolifique appelé Hive, empêchant le groupe de collecter 130 millions de dollars en demandes de rançon auprès de plus de 300 entités.

Le procureur général Merrick Garland, le directeur du FBI Christopher Wray et le procureur général adjoint Lisa Monaco ont annoncé la nouvelle lors d’une conférence de presse triomphale, Mme Monaco déclarant aux journalistes que le gouvernement “avait piraté les pirates”.

M. Garland a fait de la répression des groupes de piratage et des logiciels de rançon une priorité pour le ministère de la Justice, les attaques de rançon commençant à poser des problèmes majeurs à la sécurité du pays.

Le soi-disant piratage de Hive a commencé en juillet dernier, lorsque des agents du FBI ont infiltré le groupe sous couverture. Le résultat a été que Hive n’a pas été en mesure d’installer le logiciel de rançon qu’il aurait voulu installer et n’a pas été en mesure d’exiger ou de collecter les 130 millions de dollars pour les différents groupes ciblés.

Le ministère de la Justice n’a annoncé l’arrestation d’aucune personne liée aux attaques de Hive, mais un responsable a suggéré que de telles annonces pourraient avoir lieu dans un proche avenir.

“Restez à l’écoute”, a déclaré un responsable aux journalistes.

Selon le ministère de la Justice, Hive attaque efficacement les entreprises du monde entier depuis des années en cryptant leurs données et en exigeant des paiements en crypto-monnaie en retour.

Le DOJ a déclaré que Hive a, tout au long de son existence, ciblé plus de 1 500 entités dans 80 pays différents et pris plus de 100 millions de dollars en paiements de crypto-monnaie à ses victimes. On ne sait pas si Hive est basé dans un pays ou une région en particulier ou si ses membres viennent de divers horizons géographiques.

Le ministère de la Justice a pu mettre un terme effectif aux opérations de Hive lorsque ses agents, travaillant sous couverture, ont volé les clés numériques que le groupe utilisait pour déverrouiller les systèmes de données des organisations et installer des rançongiciels. Les responsables travaillant sur l’affaire alerteraient alors les organisations visées afin qu’elles puissent renforcer leurs défenses numériques.

Selon M. Garland, Hive avait de nombreuses cibles aux États-Unis. Le procureur général a déclaré qu’un district scolaire du Texas aurait dû payer une rançon de 5 millions de dollars, tandis qu’un système hospitalier de Louisiane allait se faire extorquer 3 millions de dollars.

Jeudi, le site Web de Hive a raconté une histoire succincte: “Le Federal Bureau of Investigation a saisi ce site dans le cadre d’une action coordonnée d’application de la loi contre Hive Ransomware”, lit-on sur la page d’accueil.