Le FBI a mis en garde d’éminents Sikhs américains contre les menaces après le meurtre de Hardeep Singh Nijjar au Canada

Le FBI a averti au moins trois Américains actifs dans la communauté sikh que leur vie était en danger immédiatement après le meurtre d’un militant sikh au Canada en juin dernier.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a a imputé l’assassinat apparent au gouvernement indienune évaluation qui aurait été appuyée par des sources de renseignement canadiennes et américaines et qui aurait créé une rupture dans les relations d’Ottawa avec le gouvernement du premier ministre indien Narendra Modi.

L’accusation choquante selon laquelle l’Inde aurait commis un meurtre extrajudiciaire sur le sol canadien – une allégation qui a été démentie par l’Inde – a suscité une réaction réexamen des menaces contre les séparatistes sikhs dans le mondeainsi que les affirmations de militants sikhs faisant état de morts suspectes au Royaume-Uni et au Pakistan dans les semaines précédant le meurtre.

Pritpal Singh, un citoyen américain de 69 ans qui est coordinateur de l’American Sikh Caucus Committee, a confirmé au Guardian que lui et deux autres associés avaient été appelés par le FBI juste quelques jours après le meurtre de Hardeep Singh Nijjarle citoyen canadien tombé dans une embuscade le 18 juin juste devant son lieu de culte à Surrey, en Colombie-Britannique.

Le FBI, qui doit avertir les citoyens s’ils apprennent que leur vie est en danger en vertu d’une protection juridique connue sous le nom de « devoir d’avertissement », a initialement déclaré à Singh qu’il pensait que sa vie était menacée en raison de renseignements non précisés. Quelques jours plus tard, le FBI a proposé à Singh des instructions de sécurité plus spécifiques. The Intercept a été le premier à rapporter l’affaire.

« Une telle intimidation des Américains est une forme de répression transnationale de la part du gouvernement indien », a déclaré Singh dans une déclaration au Guardian. « La répression transnationale menace non seulement les individus, mais elle sape également nos institutions démocratiques, restreint les droits et libertés individuels et remet en question la sécurité nationale et la souveraineté des États-Unis. »

Le FBI a également mis en garde un autre Américain, Amarjit Singh, un journaliste et commentateur de 70 ans basé à New York, qui a déclaré avoir été alerté pour la première fois d’une possible menace contre sa vie le 22 juin. Singh a déclaré au Guardian qu’il avait été contacté par le FBI alors qu’il revenait d’une manifestation contre Modi à Washington, lors d’une visite d’État au cours de laquelle le président américain Joe Biden a salué la relation américano-indienne comme « plus forte, plus étroite et plus dynamique qu’auparavant ». à tout moment de l’histoire ».

Dans une interview au cours de laquelle il a révélé publiquement les détails de la menace pour la première fois, Amarjit Singh a déclaré que l’appel initial du FBI avait été suivi quelques semaines plus tard par une réunion en personne plus longue, au cours de laquelle il a déclaré qu’il était évident que les autorités mettaient en garde contre une éventuelle menace contre sa vie de la part de l’Inde.

«C’était un avertissement. Ils ont dit de ne pas voyager, restez simplement en sécurité », a-t-il déclaré. Amarjit Singh a déclaré qu’il n’avait décidé de rendre public son compte qu’après Trudeau a révélé la conclusion du Canada sur le meurtre de Nijjar.

De nouveaux détails sont apparus lundi sur le meurtre de Nijjar. Citant une vidéo de sécurité montrant le meurtre, le Washington Post a rapporté qu’au moins six hommes et deux véhicules étaient impliqués dans le meurtre de Nijjar, dans ce que le journal a qualifié de complot d’assassinat plus vaste et plus organisé que ce qui avait été rapporté précédemment. Les assaillants ont tiré environ 50 balles et 34 ont touché Nijjar.

Nijjar, âgé de 45 ans, était un leader du mouvement Khalistan au Canada, qui a appelé à la création d’un État sikh indépendant dans la région du Pendjab en Inde. Le mouvement a été interdit en Inde à la suite d’allégations selon lesquelles les partisans du mouvement séparatiste seraient des terroristes.

L’attention des médias s’est largement concentrée sur l’accusation de Trudeau selon laquelle l’Inde était derrière le meurtre. Mais les autorités canadiennes se demandent également pourquoi rien n’a été fait pour protéger Nijjar.

Moninder Singh, porte-parole du Conseil des Gurdwaras de la Colombie-Britannique, était l’une des cinq personnes – dont Nijjar – qui ont été averties par les autorités canadiennes en 2022 que leur vie était en danger imminent.

« On ne nous a jamais dit quel était le risque ni d’où il venait. Mais nous avons supposé qu’il s’agissait de l’Inde, en raison de notre activisme et de notre franc-parler », a-t-il déclaré. « Nous nous attendons à ce qu’ils nous attaquent dans les médias, ou qu’ils nous attaquent, donc c’était choquant. »

Alors qu’on lui a dit de quitter son domicile pour protéger sa jeune famille, Moninder Singh a déclaré qu’aucun d’entre eux n’avait bénéficié d’une protection spéciale. Quelques semaines plus tard, Singh a appris que la menace contre lui s’était dissipée, mais que la menace contre Nijjar – un ami proche et mentor – demeurait.

« Aucune autre information n’a été partagée », a déclaré Singh. « Même si la déclaration de Trudeau suscite une appréciation, il est un peu tard. »