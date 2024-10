Le FBI a mené une opération « pot de miel » lors de la campagne Trump de 2016 – lanceur d’alerte — RT World News

Le projet d’infiltration jusqu’alors inconnu aurait été ordonné par James Comey immédiatement après l’annonce de la candidature de Trump.

L’ancien directeur du FBI, James Comey, a personnellement ordonné « pot de miel » des espions pour infiltrer la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, selon un lanceur d’alerte de l’agence. L’opération officieuse a été décrite par l’initié de l’agence comme une « expédition de pêche » pour découvrir des actes répréhensibles au sein de l’équipe de Trump.

L’opération a été « dirigé personnellement » par Comey et lancé en juin 2015 sans qu’aucun dossier n’ait été créé dans la base de données du FBI, selon un rapport de dénonciation remis mardi au comité judiciaire de la Chambre, dirigé par les républicains, et vu par le Temps de Washington.

À l’époque, Trump venait d’annoncer sa première campagne présidentielle et ni lui ni aucun membre de son équipe de campagne n’était soupçonné de crimes. Néanmoins, Comey en commanda deux « pot de miel » agents pour infiltrer l’équipe de Trump pendant la campagne électorale dans le but d’extraire des informations accablantes du conseiller George Papadopoulos, selon le rapport.

UN « pot de miel » agent fait référence à une femme séduisante qui utilise une relation sexuelle ou amoureuse pour recueillir des renseignements auprès d’une cible.















L’opération de Comey a eu lieu un an avant l’enquête du FBI « Crossfire Hurricane » sur les contacts présumés de la campagne Trump avec la Russie, qui s’est ensuite transformée en enquête de deux ans sur le « Russiagate » du conseiller spécial Robert Mueller. Selon le lanceur d’alerte, l’opération honeypot a été maintenue « hors des livres » pour le cacher à l’inspecteur général du ministère américain de la Justice, qui plus tard déterminé que Comey a sciemment menti en soumettant des preuves pour obtenir un mandat de surveillance de la campagne de Trump.

Papadopoulos a finalement été interrogé par le FBI et a plaidé coupable en 2017 pour avoir fait de fausses déclarations à des agents concernant ses prétendus contacts avec la Russie l’année précédente. Il a purgé 12 jours dans une prison fédérale en 2018 et affirme depuis avoir été piégé par des agents du FBI se faisant passer pour des Russes avec des informations préjudiciables sur l’opposante de Trump en 2016, Hillary Clinton.

Il s’est plaint de la négligence des agents du FBI « me laissant tomber des informations que je ne voulais pas concernant les courriels d’Hillary Clinton entre les mains des Russes » lors de l’enquête sur l’ouragan Crossfire, et a affirmé avoir été ciblé par au moins un « pot de miel » préalablement. Cependant, Papadopoulos pensait que la femme travaillait pour la CIA et « affilié aux renseignements turcs » il a dit en 2019.















L’opération a été annulée lorsqu’un journal a obtenu une photo de l’un des agents et s’apprêtait à la publier, a affirmé le lanceur d’alerte. Le FBI aurait contacté le journal en affirmant que la femme en question était une informatrice et non un agent et qu’elle serait tuée si la photo était rendue publique, empêchant ainsi sa publication. L’un des agents aurait ensuite été transféré à la CIA afin qu’elle ne puisse pas être disponible comme témoin potentiel.

« L’employé du FBI a personnellement observé qu’un ou plusieurs employés du FBI recevaient l’ordre de ne plus jamais discuter de l’opération avec qui que ce soit, ce qui impliquait de parler avec d’autres personnes impliquées dans l’opération. » indique le rapport.

Le Comité judiciaire a déclaré au Washington Times qu’il « envisage d’examiner » le rapport. Trump a licencié Comey en 2017, le décrivant comme un « menteur » et un « boule de slime. »