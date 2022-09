Steve Bannon affirme que les perquisitions, ciblant 35 personnes, ont eu lieu le jour même où il a été accusé de fraude

Le FBI a mené des raids ciblant des dizaines de hauts partisans de Donald Trump cette semaine, a affirmé Steve Bannon, qui a été conseiller de l’ancien président américain.

S’exprimant vendredi lors de l’émission conservatrice Charlie Kirk Show, Bannon a déclaré: “il y a eu 35 raids du FBI hier« ciblage »membres seniors de MAGA, partisans républicains de Donald Trump.” Il a dit qu’il n’y avait pas vraiment besoin de recherches, car “ces gens ont des avocats,» ajoutant que le «la Gestapo bottée« intentionnellement fait un »grand affichage de cela.”

BOMBSHELL – Steve Bannon a annoncé qu’au moins 35 raids avaient été menés hier contre des alliés de Trump à travers le pays. Écoutez l’intégralité de la conversation en vous abonnant au Charlie Kirk Show : https://t.co/aYolqpE7Fm pic.twitter.com/Z7X49riaEL —Charlie Kirk (@charliekirk11) 9 septembre 2022

L’establishment de Washington, selon l’ancien conseiller de Trump, est déterminé à faire taire toute voix dissidente et a recours à “la loi, le terrorisme financier, la loi – vous savez, tout légalement – et très franchement, jusqu’aux assassinats.”

La figure conservatrice de premier plan a conclu que «c’est une question d’intimidation,» avec l’administration Biden sachant que «ils sont en train de perdre.”

Il a juré de ne pas céder, en disant: «Vissez-les. Je leur crache dans les yeux, je m’en fous.”

Lorsque l’hôte a demandé à Bannon de confirmer qu’il y avait bien eu 35 raids du FBI, ajoutant qu’il n’avait vu cela rapporté dans aucun média, l’ancien conseiller de Trump a répondu: “J’annonce cette nouvelle ici.”

Le magazine Newsweek a déclaré avoir demandé au FBI de commenter les allégations de Bannon, mais n’a reçu aucune réponse.

L’ancien conseiller de Trump a fait ces déclarations juste un jour après avoir lui-même été traduit devant un tribunal de Manhattan pour plusieurs accusations liées à un stratagème de financement participatif, dans lequel il aurait escroqué des donateurs avec de l’argent destiné à financer un mur à la frontière avec le Mexique.

Arrêté jeudi matin, Bannon a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation et aurait été libéré sans caution plus tard dans la journée.