Le FBI a réussi à localiser Ghislaine Maxwell dans son refuge du New Hampshire où elle a été arrêtée pour crime sexuel l’année dernière en obtenant un mandat de perquisition pour suivre les données de son téléphone portable, selon des documents judiciaires.

L’affidavit nouvellement non scellé a été déposé par un agent du FBI le 1er juillet, la veille de l’arrestation de Maxwell, dans le cadre d’une demande de mandat de perquisition visant à retrouver la prétendue madame de Jeffrey Epstein.

Il révèle comment les autorités ont obtenu pour la première fois un mandat à New York pour accéder au GPS et aux données historiques des sites cellulaires de Maxwell, ce qui a limité leur recherche du suspect à un rayon d’un mile carré dans le New Hampshire.

Le réseau s’est ensuite refermé sur Maxwell, 58 ans, lorsque le FBI a obtenu un autre mandat pour utiliser un appareil « stingray » pour envoyer et recevoir des signaux de téléphones portables à proximité, a rapporté le Daily Beast.

Cela a permis aux autorités de capturer à la fois l’emplacement d’un téléphone et les détails de son utilisateur enregistré.

Cela a conduit les enquêteurs fédéraux au domaine d’un million de dollars à Bradford, New Hampshire, bien nommé Tuckedaway, où ils ont plongé et arrêté Maxwell le 2 juillet.

Les documents révèlent également que le téléphone de Maxwell, enregistré sous le nom de «G Max», n’avait pas été utilisé pour communiquer avec son mari Scott Borgerson, 44 ans, depuis le mois de mars environ.

Ce manque apparent de communication téléphonique entre les époux dans les mois qui ont précédé son arrestation survient alors que Maxwell s’est vu refuser une deuxième libération sous caution le mois dernier.

Maxwell avait affirmé que son mariage avec Borgerson montrait qu’elle ne présenterait pas de risque de fuite si elle était libérée, mais il est apparu que Maxwell était « en train de divorcer » de son mari au moment de son arrestation.

Maxwell est maintenant derrière les barreaux au Metropolitan Detention Center de Brooklyn en attente de procès pour avoir procuré des filles aussi jeunes que 14 ans pour le pédophile condamné Epstein entre 1994 et 1997.

Au moment de son arrestation, les procureurs fédéraux ont déclaré que Maxwell avait changé son numéro de téléphone pour un numéro enregistré sous « G Max », changé son adresse e-mail, déménagé au moins deux fois et lorsqu’elle a commandé des colis de livraison, les avait livrés sous un autre nom.

Le mandat d’arrêt du 1er juillet stipule que Maxwell a utilisé le numéro «G Max» pour contacter Borgerson, sa sœur Isabel et son avocate Laura Menninger, selon le Daily Beast.

Pour retrouver la prétendue madame d’Epstein, les autorités ont d’abord obtenu un mandat de perquisition pour obtenir des données GPS et historiques sur les sites cellulaires de ce compte, indique le document.

Le téléphone portable avait un indicatif régional du nord-est du Massachusetts.

Cela a permis aux autorités de réduire son emplacement à un mile carré dans le New Hampshire, mais ces données n’ont pas déterminé son emplacement exact dans la région, révèle-t-il.

Le FBI a demandé un mandat pour utiliser la technologie « stingray » pour déterminer où elle se trouve exactement, a rapporté la Bête.

«Le FBI ne connaît pas l’emplacement actuel de Maxwell et a donc besoin des informations recherchées dans cette demande afin de localiser et d’arrêter Maxwell», indique le mandat.

Pour restreindre son emplacement, le FBI a demandé un mandat pour lui permettre d’utiliser un ou des appareils qui agissent comme une tour de téléphonie cellulaire pour envoyer et recevoir des signaux du téléphone de Maxwell.

« Un tel appareil peut fonctionner à certains égards comme une tour cellulaire, sauf qu’il ne sera pas connecté au réseau cellulaire et ne peut pas être utilisé par un téléphone portable pour communiquer avec d’autres », lit-on dans l’affidavit.

Les documents indiquent que l’appareil n’intercepterait pas ses appels, SMS ou autres communications.

L’appareil, connu sous le nom de simulateur de site cellulaire, de capteur Stingray ou IMSI, fonctionne en agissant comme une tour de téléphonie cellulaire et en forçant les téléphones portables à proximité à partager des informations avec lui, y compris l’emplacement actuel du téléphone et son utilisateur enregistré.

Le mandat du New Hampshire a été accordé et dans les 24 heures suivant le dépôt de la demande, les autorités avaient localisé et arrêté Maxwell dans l’immense domaine.

DailyMail.com avait précédemment révélé que les autorités fédérales avaient commencé à faire voler des avions au-dessus de la propriété à partir de 4 h 20 le matin du 2 juillet, craignant qu’elle ne tente de s’échapper.

Un total de 24 agents armés, dont des agents du FBI, des agents de la police locale, de la police de New York et du groupe de travail des gangs du New Hampshire, ont ensuite défoncé la porte d’entrée de son domicile à 8h20 et lui ont giflé des menottes aux poignets.

Maxwell a acheté la propriété de 156 acres en décembre 2019 pour 1,07 million de dollars.

Elle a payé en espèces en utilisant une LLC appelée Granite Reality LLC pour cacher son identité.

Son arrestation était le point culminant d’une chasse d’un an, après l’arrestation d’Epstein pour de nouvelles accusations de trafic sexuel en juillet 2019.

Maxwell a depuis tenté en vain à deux reprises d’être libéré de prison sous caution avec un juge fédéral a rejeté sa dernière demande en décembre.

Elle avait proposé une caution de 28,5 millions de dollars, dont 22,5 millions de dollars en espèces et en actifs de sa part et de Borgerson, 5 millions de dollars de biens de sa famille et une caution de 1 million de dollars d’une société de sécurité privée..

Le juge a déclaré que le paquet montrait qu’elle disposait de « ressources financières extraordinaires » qu’elle pouvait utiliser pour « fuir le pays sans être détectée » et a émis des doutes sur le fait que le montant était beaucoup plus élevé que les 3,5 millions de dollars que Maxwell prétendait valoir après son arrestation en juillet.

Maxwell avait également fait valoir que son mari de 44 ans, un entrepreneur en technologie, était un lien fort avec les États-Unis, preuve supplémentaire qu’elle ne fuirait pas.

Les procureurs ont cependant déclaré que Maxwell était en train de divorcer de Borgerson dans la perspective de son arrestation.

Un croquis de la salle d’audience de Maxwell de juillet. Maxwell est maintenant derrière les barreaux au Metropolitan Detention Center de Brooklyn en attente de procès pour avoir procuré des filles aussi jeunes que 14 ans pour le pédophile condamné Epstein entre 1994 et 1997

Epstein est décédé par suicide au Metropolitan Correctional Center de Manhattan en août 2019 en attendant son procès

Les avocats de Maxwell ont affirmé qu’elle n’avait parlé de divorcer que de son mari pour le « protéger » d’être associé à elle.

Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule au Metropolitan Correctional Center de Manhattan en août 2019 en attendant son procès.

Il avait plaidé non coupable d’avoir abusé sexuellement de filles d’à peine 14 ans et de jeunes femmes à New York et en Floride au début des années 2000.

Sa mort a été qualifiée de suicide, mais ses avocats et certains membres de sa famille affirment qu’il a été assassiné pour l’empêcher de partager ce qu’il sait sur d’autres personnes puissantes et de haut niveau.

Maxwell attend maintenant son procès pour trafic sexuel à l’été 2021.

Elle a été accusée de complot visant à inciter des mineurs à voyager pour se livrer à des actes sexuels illégaux, incitation d’un mineur à voyager pour se livrer à des actes sexuels illégaux, complot en vue de transporter des mineurs avec l’intention de se livrer à des activités sexuelles criminelles, transport d’un mineur avec intention se livrer à des activités sexuelles criminelles et deux chefs de parjure.

Les procureurs disent que Maxwell a soigné trois filles entre 1994 et 1997 pour Epstein à Londres, en Floride, à New York et au Nouveau-Mexique.

Elle a ensuite non seulement aidé Epstein à les abuser, disent les procureurs, mais elle a également participé à une partie elle-même.