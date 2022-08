Le FBI a interrogé les meilleurs avocats de la Maison Blanche au sujet de documents Trump manquants

Pat A. Cipollone et Patrick F. Philbin, l’avocat de la Maison Blanche et son adjoint sous le président Donald J. Trump, ont été interrogés par le FBI au sujet de boîtes de documents sensibles qui ont été stockées à la résidence de M. Trump en Floride après son départ. , ont déclaré trois personnes proches du dossier.

M. Cipollone et M. Philbin sont les personnes les plus expérimentées qui ont travaillé pour M. Trump et qui sont connues pour avoir été interrogées par des enquêteurs après que les Archives nationales ont renvoyé l’affaire au ministère de la Justice cette année.

M. Philbin a été interrogé au printemps, selon deux des personnes proches du dossier, alors que les enquêteurs ont contacté des membres du cercle de M. Trump pour savoir comment 15 boîtes de matériel – dont certaines marquées comme classifiées – ont fait leur chemin. à sa station balnéaire de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Il n’était pas clair quand M. Cipollone a été interviewé.