Le FBI a fouillé le groupe de réflexion de Biden à la recherche de documents classifiés – médias

Contrairement à la perquisition du domicile du président, la visite de l’agence dans son groupe de réflexion à Washington n’a pas été rendue publique.

Le FBI a fouillé les bureaux du Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un groupe de réflexion où le président américain Joe Biden a occupé un bureau entre deux séjours à la Maison Blanche, à un moment donné à la mi-novembre, ont déclaré deux sources proches de l’enquête. CBS mardi.

La perquisition aurait été consensuelle et faisait suite à la découverte par le FBI de près d’une douzaine de documents classifiés datant du mandat de Biden en tant que vice-président du bureau la semaine précédant les élections de mi-mandat. Les sources n’ont pas indiqué au réseau si des documents supplémentaires avaient été trouvés lors de la recherche.

Alors que les avocats de Biden ont rapidement annoncé au public que le FBI avait fouillé son domicile de Wilmington, dans le Delaware, au début du mois, aucune annonce de ce type n’a été faite après la perquisition en novembre du bureau du groupe de réflexion de Washington DC, qu’il a utilisé par intermittence de 2017 à 2019. Les avocats du président ont refusé La demande de commentaires de CBS, tout comme le ministère de la Justice et le FBI.

Les autorités ont saisi entre 25 et 30 documents classifiés au domicile et au bureau de Biden, dont certains étiquetés top secret. Le matériel concerne à la fois son mandat de vice-président et sa carrière au Sénat.

L’enquête est menée par le procureur américain John Lausch, bien que le procureur général Merrick Garland ait nommé plus tôt ce mois-ci l’avocat spécial Robert Hur pour reprendre l’enquête. La directrice des communications de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, a déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci que l’administration coopérait pleinement avec les autorités.

La découverte de documents top secrets sur les propriétés de Biden a fait suite à une découverte similaire dans le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride l’année dernière, bien que l’entrée du FBI dans la maison de Trump ait nécessité un mandat de perquisition et ait été dénoncée par l’ancien président comme “non américain, injustifié et inutile.”

Après que des documents classifiés ont également été trouvés au domicile de l’ancien vice-président Mike Pence au début du mois, les Archives nationales ont lancé un appel aux six administrations les plus récentes les suppliant de remettre tous les documents classifiés en leur possession.