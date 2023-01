Le FBI a fouillé le bureau de Biden après la découverte de documents classifiés l’année dernière

Des agents du FBI ont fouillé le bureau que le président Joe Biden a utilisé après sa vice-présidence à Washington, DC à la mi-novembre après que ses avocats y ont découvert pour la première fois des documents classifiés au début du mois, ont déclaré deux hauts responsables de l’application des lois à NBC News.

Les avocats personnels de la Maison Blanche et de Biden n’avaient pas divulgué auparavant la perquisition du Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, alors même qu’ils étaient confrontés à des semaines de questions sur la découverte de documents classifiés. SCS a annoncé mardi la perquisition du FBI.

Les responsables ont déclaré à NBC que les avocats de Biden avaient pleinement coopéré à la perquisition et que le ministère de la Justice n’avait pas délivré de mandat de perquisition. L’équipe de Biden a également travaillé avec le ministère de la Justice lors d’une perquisition ultérieure du FBI à son domicile de Wilmington, dans le Delaware, pour laquelle il n’a pas non plus délivré de mandat.

Les avocats personnels du président ont découvert des documents au bureau du groupe de réflexion le 2 novembre. Les avocats ont informé les Archives nationales, ce qui a conduit à une enquête du ministère de la Justice. Mais la Maison Blanche n’a pas divulgué le développement jusqu’à ce qu’il soit signalé le 9 janvier.

Le procureur général Merrick Garland a annoncé le 12 janvier qu’il avait nommé Robert Hur, un ancien avocat américain, conseiller spécial chargé d’enquêter.

Les avocats de Biden ont ensuite trouvé plus de documents au domicile du président à Wilmington, Delaware, le 20 décembre, provoquant une perquisition du domicile par des agents du FBI le 20 janvier. Les avocats personnels de Biden ont déclaré que les enquêteurs du ministère de la Justice avaient trouvé plus d’une demi-douzaine de documents supplémentaires, certains marqués classés, à la recherche. Les documents découverts vont de son mandat au Sénat à son mandat de vice-président sous l’ancien président Barack Obama.

L’ancien président Donald Trump fait également face à une enquête d’un avocat spécial pour ne pas avoir remis de documents classifiés. Son domicile de Florida Mar-a-Lago a été perquisitionné par des agents du FBI début août. Contrairement à Biden, qui a accepté de laisser des agents entrer pour perquisitionner, le ministère de la Justice a signifié à Trump un mandat de perquisition après un va-et-vient.

La semaine dernière, il a également été signalé que le vice-président de Trump, Mike Pence, avait également des documents classifiés chez lui dans l’Indiana.