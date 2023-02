Le FBI a fouillé l’alma mater de Biden à la recherche de documents classifiés

L’Université du Delaware a été perquisitionnée à deux reprises dans le cadre d’une enquête fédérale sur une suspicion de mauvaise gestion de documents secrets

Le FBI a effectué deux perquisitions à l’Université du Delaware dans le cadre de son enquête sur le traitement par le président Joe Biden de documents classifiés, ont rapporté plusieurs organes de presse. L’école est le quatrième endroit à être fouillé par des agents fédéraux depuis que des documents classifiés ont été trouvés dans un bureau précédemment utilisé par le président en novembre dernier.

Les recherches ont été menées sur deux jours distincts au cours des dernières semaines et ont été effectuées “avec le consentement et la coopération de l’équipe juridique du président”, CNN a rapporté mercredi, citant une source proche de l’enquête. Fox News et l’Associated Press ont ensuite corroboré le rapport, citant également des sources anonymes.

Bien que le matériel récupéré des deux endroits ne semble pas porter de marques classifiées, les agents fédéraux examinent toujours les documents, ont indiqué les sources.

En savoir plus Le FBI trouve plus de fichiers classifiés à la résidence de Biden

Biden a étudié à l’Université du Delaware avant d’obtenir un diplôme en droit de l’Université de Syracuse et, en 2011, a fait don d’un grand nombre de documents à l’école depuis ses 36 ans au Sénat américain. Les papiers sont arrivés à la bibliothèque de l’université l’année suivante et, selon les termes du don, sont censés rester scellés jusqu’à deux ans après le départ de Biden de la fonction publique.

Bien que les documents du Sénat de Biden ne soient pas soumis à des restrictions en vertu de la loi sur les dossiers présidentiels – qui réglemente la manière dont ces fichiers doivent être gérés après le départ des présidents – les règles standard pour les documents classifiés s’appliqueraient toujours.

L’équipe juridique du président a d’abord découvert des documents classifiés dans un bureau privé qu’il gardait auparavant à Washington, DC en novembre dernier, mais n’a divulgué publiquement la découverte que le 9 janvier – bien après les élections de mi-mandat. Cependant, le FBI a été informé des documents peu de temps après leur découverte et a procédé à des recherches dans plusieurs endroits liés au président, y compris les maisons privées de Biden à Wilmington et Rehoboth Beach, Delaware, où des documents classifiés supplémentaires apparaîtraient en décembre et à nouveau en décembre. Janvier.

En savoir plus Le FBI fait une descente au domicile de l’ancien vice-président américain

Les découvertes ont incité le procureur général Merrick Garland à nommer un avocat spécial pour enquêter sur le traitement par Biden des dossiers classifiés le mois dernier, l’ancien avocat américain Robert Hur ayant été sollicité pour déterminer comment les documents se sont retrouvés en possession de Biden. Hur mène également une enquête similaire sur l’ancien président Donald Trump, qui possédait également des documents classifiés dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride l’année dernière.

Le FBI a également perquisitionné le domicile de l’ancien vice-président Mike Pence la semaine dernière après que son équipe juridique a déclaré avoir trouvé un petit trésor de documents avec des marques classifiées. Selon un conseiller de Pence, un autre document marqué classifié a été trouvé lors de la recherche.