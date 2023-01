Le FBI a fouillé la maison de Biden et a trouvé des documents marqués classifiés

WASHINGTON (AP) – Le FBI a fouillé vendredi le domicile du président Joe Biden à Wilmington, dans le Delaware, et a trouvé six documents supplémentaires contenant des marques de classification et a également pris possession de certaines de ses notes, a déclaré samedi l’avocat du président.

Bob Bauer, l’avocat personnel du président, a déclaré que la perquisition de l’ensemble des locaux avait duré près de 13 heures. Les documents apparemment classifiés couvraient le temps de Biden au Sénat et à la vice-présidence, tandis que les notes dataient de son mandat de vice-président. Le niveau de classification, et s’ils sont restés classifiés, n’étaient pas immédiatement clairs lorsque le ministère de la Justice examine les dossiers.

La recherche a suivi plus d’une semaine après que les avocats de Biden ont trouvé six autres documents classifiés dans la bibliothèque du président depuis qu’il était vice-président, et près de trois mois après que les avocats ont trouvé un petit nombre de documents classifiés dans ses anciens bureaux du Penn Biden Center à Washington. Cela est venu un jour après que Biden a affirmé qu ‘”il n’y a rien là-bas” sur les découvertes de documents, qui sont devenues un casse-tête politique pour le président et ont compliqué l’enquête du ministère de la Justice sur la conservation par l’ancien président Donald Trump de documents classifiés et de documents officiels après son départ. .

“Nous avons découvert qu’une poignée de documents avaient été classés au mauvais endroit”, a déclaré Biden aux journalistes qui l’ont interrogé lors d’une tournée sur les dégâts causés par les tempêtes en Californie. “Nous les avons immédiatement remis aux Archives et au ministère de la Justice.”

Biden a déclaré qu’il “coopérait pleinement et avait hâte de résoudre ce problème rapidement”.

La présidente et la première dame Jill Biden n’étaient pas à la maison lors de la perquisition. Ils passaient le week-end chez eux à Rehoboth Beach, Delaware.

Il reste à voir si des recherches supplémentaires par des fonctionnaires fédéraux d’autres endroits pourraient être menées. Les avocats personnels de Biden ont précédemment effectué une perquisition dans la résidence de Rehoboth Beach et ont déclaré n’avoir trouvé aucun document officiel ni dossier classifié.

Bauer a déclaré que le FBI avait demandé à la Maison Blanche de ne pas commenter la perquisition avant qu’elle ne soit effectuée, et que les avocats personnels et de la Maison Blanche de Biden étaient présents. Le FBI, a-t-il ajouté, “avait un accès complet au domicile du président, y compris des notes manuscrites personnelles, des fichiers, des papiers, des classeurs, des souvenirs, des listes de tâches, des horaires et des rappels remontant à des décennies”.

Le ministère de la Justice, a-t-il ajouté, “a pris possession de documents qu’il jugeait dans le cadre de son enquête, y compris six éléments consistant en des documents avec des marques de classification et des matériaux environnants, dont certains provenaient du service du président au Sénat et d’autres de son mandat de vice-président.

Le procureur général Merrick Garland a nommé l’ancien procureur américain du Maryland, Robert Hur, conseiller spécial pour enquêter sur tout acte répréhensible potentiel entourant les documents Biden.

“Depuis le début, le président s’est engagé à gérer cela de manière responsable car il prend cela au sérieux”, a déclaré samedi l’avocat de la Maison Blanche, Richard Sauber. “Les avocats du président et le bureau de l’avocat de la Maison Blanche continueront de coopérer avec le DOJ et l’avocat spécial pour aider à garantir que ce processus se déroule rapidement et efficacement.”

Les découvertes du document Biden et l’enquête sur Trump, qui est entre les mains de l’avocat spécial Jack Smith, sont très différentes. Le ministère de la Justice a déclaré que Trump avait emporté des centaines de documents marqués classifiés avec lui en quittant la Maison Blanche au début de 2021 et avait résisté à des mois de demandes de les renvoyer au gouvernement. Biden a tenu à coopérer avec la sonde du DOJ à chaque instant, bien que des questions sur sa transparence avec le public demeurent.

___

L’écrivain d’Associated Press Seung Min Kim à Rehoboth Beach, Delaware, a contribué à ce rapport.

Zeke Miller et Michael Balsamo, Associated Press