Le FBI a demandé d’enquêter sur la mort d’un homme noir dont le corps a été retrouvé pendu dans une maison abandonnée en Alabama

Le bureau du shérif du comté de Colbert en Alabama demande au FBI d’enquêter sur une affaire impliquant un homme noir dont le corps a été retrouvé pendu dans une maison abandonnée alors que sa femme prétendait que sa mort ressemblait à un suicide.

Le bureau du shérif a demandé l’implication du FBI dans la mort de Dennoriss Richardson, 39 ans, dont le corps a été retrouvé en septembre, selon La Presse Associée.

Le bureau du shérif n’a pas immédiatement répondu samedi à une demande de commentaires de NBC News. Le FBI a déclaré qu’il était au courant du décès, mais n’a ni confirmé ni nié sa participation à une enquête.

« Le FBI est au courant de la mort tragique de Dennoriss Richardson et prend au sérieux les allégations de violations de la loi fédérale », a déclaré le FBI dans un communiqué. « Le FBI examine les allégations de conduite criminelle pour leur bien-fondé et mène une enquête plus approfondie s’il existe des preuves d’une violation potentielle de la loi fédérale. »

Dennoriss Richardson, qui était entraîneur de baseball et de football.

Richardson a été retrouvé pendu par une corde le 28 septembre dans une maison du comté de Colbert. Le bureau du shérif a qualifié sa mort de suicide, a rapporté l’AP.

Mais sa femme, Leigh Ann Richardson, n’est pas convaincue qu’il s’est suicidé, racontant AL.com qu’elle exige des réponses.

« Cela a été présenté comme un suicide. Ce n’est pas un suicide », a-t-elle déclaré au site d’information.

Elle a déclaré que son mari avait intenté une action en justice fédérale en février contre la police de Sheffield, où ils vivent, l’accusant d’avoir participé à un comportement abusif alors qu’il était détenu à la prison de la ville de Sheffield en 2022. Le dernier dépôt dans l’affaire fédérale était une requête pour des fêtes de substitution avec la femme de Dennoriss Richardson.

Un avocat du bureau du shérif n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le shérif du comté de Colbert, Eric Balentine, a déclaré, selon AL.com, que la police avait parlé à d’autres membres de la famille de Dennoriss Richardson qui ont déclaré qu’il était déprimé.

« Le bureau du procureur a ordonné une autopsie. Le corps a été envoyé au Département des sciences médico-légales de Huntsville. La cause du décès était un suicide », a déclaré Balentine.

L’AP a rapporté que le shérif Balentine avait confirmé que le FBI avait accepté sa demande d’enquêter sur l’affaire, affirmant que son département « avait épuisé toutes les ressources » dans son enquête.

Leigh Ann a déclaré à AL.com que son mari, qui était en liberté sous caution pour trafic de drogue au moment de son décès, avait donné à son fils certains de ses bijoux parce qu’il allait retourner en prison pour purger sa peine.

« Il n’était pas déprimé », a-t-elle déclaré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com