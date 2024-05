Le favori présidentiel mexicain suit une ligne mince et tendue en suivant le populiste sortant

MEXICO (AP) — Alors qu’elle se présente pour remplacer le président sortant Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum a du mal à construire sa propre image, laissant beaucoup se demander si elle peut échapper à l’ombre du président sortant plus grand que nature.

L’ancien maire de Mexico et favori à l’élection présidentielle du 2 juin a dû adopter sans conteste les programmes du populaire López Obrador comme candidat du parti Morena qu’il a créé et qu’il domine. Certains éléments de son parcours suggèrent cependant une vision différente de la présidence.

Sheinbaum pourrait s’avérer plus « de gauche » que ne l’a été López Obrador si elle devance le candidat de l’opposition Xóchitl Gálvez et Jorge Álvarez Máynez du petit parti Mouvement citoyen le 2 juin.

Elle est issue d’une tradition plus ancienne, plus solidement à gauche, antérieure au mouvement nationaliste et populiste de López Obrador.

Ses parents étaient des militants de premier plan du mouvement étudiant pour la démocratie au Mexique en 1968, qui s’est terminé tragiquement par le massacre par le gouvernement de centaines d’étudiants manifestants sur la place Tlatelolco de Mexico, quelques jours seulement avant l’ouverture des Jeux olympiques de cette année-là.

« Elle a fréquenté ces écoles où allaient les ‘enfants de 68’, c’étaient des écoles d’apprentissage actif dirigées par des exilés républicains espagnols, c’étaient des écoles de libre pensée », se souvient Antonio Santos, qui connaît Sheinbaum depuis le milieu des années 1980, alors que tous deux étaient les dirigeants d’un mouvement étudiant universitaire de gauche.

L’une des premières scènes du film documentaire sur Sheinbaum – produit par l’un de ses deux enfants – est une séquence d’elle alors qu’elle était préadolescente, jouant d’un instrument de style mandoline dans l’un des groupes musicaux « folk » populaires aux États-Unis. quitté à la fin des années 1960 et 1970.

Sheinbaum est susceptible avec quiconque remet en question ses références en tant que progressiste.

Clara Jusidman, militante de longue date des droits de l’homme, a tenté de lui faire une présentation il y a environ huit ans, alors que Sheinbaum était président d’un arrondissement du sud de Mexico.

« Elle m’a répondu du genre ‘quoi, tu crois que je n’ai rien lu ?’ Pensez-vous que je ne viens pas du milieu des droits de l’homme ? quelque chose comme ça, une réponse très, très moche », se souvient Jusidman.

Les analystes disent du genre « à qui pensez-vous parler ? » Cette réponse reflète une attitude de « vieille famille de gauche respectée » courante au sein du parti Morena de López Obrador, où quelques clans bien placés ont accédé aux postes les plus élevés en fonction de la durée de leur soutien au président ou de leur histoire familiale.

Le défi de Sheinbaum a été de construire sa propre image, sans pour autant sortir de l’ombre de López Obrador, un militant légendaire connu pour ses discours entraînants et son charisme gloussant et populaire.

Cela a été difficile pour cet ancien universitaire diplômé de Berkeley.

Ce que sa campagne a proposé jusqu’à présent, c’est une seule image graphique (sa queue de cheval redressée, de profil), et quelques slogans : le simple « Es Claudia (C’est Claudia) » et le plus accrocheur « Es Tiempo de Mujeres » (C’est maintenant le temps des femmes). Cela fait référence au fait que, qu’elle ou le candidat de l’opposition Xóchitl Gálvez gagne, le Mexique aura sa première femme présidente en juin.

Mais dans quelle mesure peut-elle être sa propre femme ? López Obrador a construit son puissant mouvement autour de lui-même et de sa nostalgie du pétrole, des chemins de fer et des programmes de subventions gérés par le gouvernement.

Sheinbaum a dû adopter complètement ces programmes. Mais c’est une spécialiste de l’ingénierie énergétique qui aimerait voir davantage d’énergies renouvelables. En tant qu’ancienne universitaire, elle aimerait probablement que l’accent soit davantage mis sur des solutions fondées sur la science, plutôt que sur le recours du président sortant aux connaissances et aux traditions populaires.

Elle aimerait voir davantage de travail de la police, plutôt que la dépendance quasi totale de López Obrador à l’égard de l’armée. Elle souhaite lutter contre les niveaux encore élevés de violence à l’égard des femmes. Elle dit vouloir utiliser la technologie numérique pour résoudre des problèmes obsolètes comme le faible taux de perception des impôts au Mexique.

Mais Sheinbaum doit être très prudente dans la manière dont elle présente de nouvelles propositions, pour éviter de paraître contredire ou critiquer López Obrador, dont elle dépend totalement des partisans. C’est un exercice d’équilibre délicat.

Le fait que Sheinbaum, 61 ans, ait une attitude quelque peu distante et dédaigneuse n’aide pas. Lors des entretiens, elle dit souvent simplement qu’elle ne veut pas parler de certains sujets.

« C’est une femme qui, grâce à sa solide expérience universitaire, est guidée par les données et les informations », a déclaré Santos, qui a travaillé avec elle au sein du gouvernement de Mexico et qui travaille maintenant sur sa campagne.

« Si vous allez à une réunion (du Cabinet) pour proposer quelque chose et si vous n’avez pas les données pour le sauvegarder, elle vous dira simplement : ‘Revenez plus tard lorsque vous aurez des informations solides' », a déclaré Santos.

Lors d’un rassemblement électoral le 16 mai, Sheinbaum s’est arrêté dans une voiture économique Chevrolet Aveo avec très peu de sécurité et a fait un travail décent – ​​quoique quelque peu réservé – en embrassant des bébés, en serrant la main et en posant pour des selfies avec ses partisans.

Son sourire – rarement affiché pendant son mandat de maire de Mexico – devient parfois un peu cassant lorsqu’elle fait campagne. Elle mentionne López Obrador plus d’une douzaine de fois dans la plupart de ses discours, mais elle n’agite pas les foules comme l’a fait le président sortant.

Et, après la large expansion des programmes gouvernementaux et des projets de construction par López Obrador, il laisse Sheinbaum avec un déficit budgétaire qui ne lui laisse pas la possibilité de promettre beaucoup plus. La seule chose qu’elle peut faire est de bricoler sur les bords, en jouant avec l’idée d’abaisser l’âge d’admissibilité à la pension supplémentaire de 175 dollars par mois de 65 à 64 ou 63 ans.

Lors du rassemblement électoral, cela a suffi à Rosa Maria Estrella, 62 ans, une femme au foyer qui a crié : « nous voulons aussi avoir le nôtre !

Monica Olmo, mère célibataire, a serré dans ses bras sa fille d’un an et n’a pas douté un instant lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle et d’autres soutenaient Sheinbaum.

« Ce sont les programmes de soutien du gouvernement », a-t-elle déclaré, énumérant les bourses pour les écoliers, les retraites complémentaires et les programmes de formation pour les jeunes.

Pour être honnête, Sheinbaum a montré en de rares occasions de brefs éclairs de rébellion contre López Obrador. Lorsqu’elle était maire de Mexico pendant la pandémie de coronavirus en 2021, Sheinbaum voulait clairement déclarer un confinement plus strict pour réduire les taux de contagion, ce à quoi López Obrador s’est opposé avec colère parce qu’il ne voulait pas affecter l’économie.

Sheinbaum mettait un point d’honneur à porter un masque facial, alors que López Obrador ne le faisait presque jamais, s’appuyant davantage sur des amulettes religieuses pour se protéger.

La ville, comme le pays, fonctionnait selon un système de feux rouges-orange-jaune-vert, et Sheinbaum voulait passer au « rouge » à mesure que le nombre de cas augmentait. Lors d’une apparition télévisée, elle s’est inclinée devant son patron et a maintenu le feu rouge à « orange, avec alerte », mais en l’annonçant, elle portait une robe rouge vif.

Équilibrer ses propres idées avec celles de López Obrador est souvent un acte tortueux. Le président sortant a créé une Garde nationale quasi militaire, en a fait le principal organisme chargé de l’application des lois et a réduit considérablement le financement fédéral de la police.

Sheinbaum souhaite désormais que la Garde nationale « soit plus proche du public, agisse comme une police locale et devienne réellement les premiers intervenants ».

En tant que président, Sheinbaum pourrait se montrer plus conciliant et moins insultant que López Obrador, qui a passé une grande partie de son mandat de six ans à insulter ses adversaires et à nourrir de vieilles rancunes. Le président sortant s’en prend presque quotidiennement aux journalistes, à la classe moyenne, aux hommes d’affaires, aux grimpeurs sociaux et aux individualistes.

« Naturellement, après les élections, il y aura un processus de réconciliation », a déclaré Sheinbaum en février.