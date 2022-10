Le favori Hamza Yassin révèle qu’il a vécu dans sa voiture pendant un an et qu’il a dû se laver dans un lieu très public

QUAND Hamza Yassin a été nommé 13e concurrent de Strictly Come Dancing cette année, beaucoup ont demandé : « Qui ?

Mais maintenant, le timide photographe animalier et présentateur a conquis le cœur de la nation, la juge en chef Shirley Ballas lui disant samedi soir : « Vous faites chanter nos cœurs, vous faites sourire tout le monde.

Bbc

Hamza Yassin a conquis le cœur de la nation sur Strictly Come Dancing avec la juge en chef Shirley Ballas lui disant: “Vous faites chanter nos cœurs”[/caption]

Érotème

Et même Craig Revel Horwood, généralement guêpe, a admis hier soir: “Mon Dieu, tu es un danseur fantastique.”

Ses moments vedettes sur Strictly – un foxtrot aux pieds légers au cours de la première semaine qui a été salué par les juges et a désigné Hamza comme un concurrent, et sa salsa électrisante au cours de la quatrième semaine qui a fait sauter le toit de la salle de bal, lui attribuant le score le plus élevé de la série jusqu’à présent – l’a précipité devant les célébrités beaucoup plus connues.

Mais il n’a pas toujours été facile de se hisser trois fois en tête du classement.

Hamza, 32 ans, a surmonté l’itinérance, la dyslexie et le racisme pour suivre les traces de son idole Sir David Attenborough.

Maintenant, la star longtemps verrouillée est sur la bonne voie pour aller jusqu’au bout de la compétition de danse, en partenariat avec la nouvelle Strictly pro Jowita Przystał qui a rejoint la série après avoir remporté une autre émission de la BBC – The Greatest Dancer en 2020 aux côtés de son partenaire de danse et petit ami Michael Danilczuk.

Leur prix comprenait la chance de se produire sur Strictly.

Hamza a fait l’éloge de Jowita en disant: “Elle s’occupe de moi tout le temps.”

Et grâce à son aide, Hamza est la favorite des bookmakers pour remporter le spectacle de danse.





Mais s’il remporte le trophée, ce ne sera rien comparé aux obstacles qu’il a déjà surmontés.

Né au Soudan, il avait huit ans lorsqu’il a déménagé au Royaume-Uni après que ses parents, tous deux médecins, ont été invités à vivre et à travailler à Northampton.

Regarder des documentaires de Sir David et du regretté gardien de zoo et défenseur de l’environnement australien Steve Irwin “a allumé une étincelle” en lui.

Il a déclaré : « Si je ne pouvais pas être exactement comme eux, je serais le caméraman, car il serait le plus proche de l’animal. J’aime le cinéma et les animaux.

Hamza a décidé d’étudier la zoologie avec la conservation à l’Université de Bangor au Pays de Galles. Il a obtenu son diplôme en 2011 et a ensuite obtenu une maîtrise en photographie et imagerie biologiques à l’Université de Nottingham.

Bangor lui a ensuite décerné une maîtrise honorifique en sciences.

L’idole de Hamza, Sir David, a été l’une des premières à recevoir une distinction similaire de l’université pour ses services à la radiodiffusion et à l’étude de l’environnement.

Agé de 21 ans, Hamza est parti en vacances dans la péninsule d’Ardnamurchan, l’une des régions les plus reculées d’Ecosse et le point le plus à l’ouest du continent britannique.

Il est tombé amoureux de la région et a stupéfait ses parents lorsqu’il leur a dit qu’il allait s’y installer après avoir “eu assez d’éducation” pour réaliser son rêve de devenir photographe animalier professionnel.

LA DYSLEXIE EST MON SUPERPOUVOIR

Hamza a déclaré: «Ils pensaient que ce serait une chose de deux semaines, une phase.

“Mon père a dit : ‘Il reviendra vers nous quand ses vêtements seront sales et qu’il voudra plus de plats faits maison.'”

Il a grossièrement sous-estimé son fils. Hamza a vécu dans sa voiture pendant un an, utilisant un centre communautaire voisin pour laver ses vêtements.

Après cela, il a vécu dans des maisons de vacances avant d’économiser suffisamment d’argent pour acheter sa propre maison.

Hamza a déclaré que les habitants l’ont accueilli “à deux mille pour cent” et sont souvent désireux de lui parler des observations d’aigles royaux et de cerfs rouges.

Dans une interview en 2020, il a déclaré: «Je suis la seule personne noire de toute la péninsule et de la majeure partie de la côte ouest.

“Même les gens des îles voisines savent qui je suis.”

Mais il a admis avoir été victime de racisme tout au long de sa vie.

En 2020, il a tweeté: «En tant que jeune homme noir, j’ai vécu ma juste part de racisme tout au long de ma vie et je l’ai surmonté.

“Mais les choses doivent changer, nous devons nous éduquer les uns les autres.”

Pourtant, son habileté et sa détermination à capturer des images époustouflantes de la faune écossaise l’ont amené à se tailler une carrière réussie dans l’industrie cinématographique ultra compétitive.

Il a également joué des rôles de présentation dans Countryfile et Animal Park à la télévision, tout en étant connu des enfants sous le nom de Ranger Hamza pour son émission CBeebies Let’s Go For A Walk.

Et la star positive voit même sa “dyslexie sévère” comme “un cadeau” qu’il surnomme gentiment sa “superpuissance stricte”.

Bbc

Hamza est associé au nouveau pro Jowita Przystał qui a rejoint la série après avoir remporté une autre émission de la BBC – The Greatest Dancer en 2020[/caption]

Hamza Yassine

Hamza a surmonté l’itinérance, la dyslexie et le racisme pour suivre les traces de son idole Sir David Attenborough[/caption]

Il a expliqué : « Je pense que ma dyslexie aide parce que Jowita me montrera une vidéo de ce que je fais mal et à quoi cela doit ressembler.

“Je suis sévèrement dyslexique dans la mesure où je dois me faire parvenir des choses sur une note vocale.”

« Je pense en 3D, donc je sais spatialement où tout se trouve.

« Bien sûr, c’est mon super pouvoir.

« S’il n’y avait pas eu ma dyslexie, je ne serais pas l’homme que je suis maintenant.

“Je veux dire à tous ceux qui souffrent de dyslexie de le voir comme un cadeau, plutôt qu’un obstacle.”

Hamza, dont la seule expérience de danse précédente était les ceilidhs locaux à Ardnamurchan, a promis à la nation son incroyable force.

Et il semble que son amour de la compétition aux Jeux des Highlands ait été un excellent terrain d’entraînement pour les audacieuses levées qu’il a effectuées avec Jowita.

Dans un cliché publié sur son compte Instagram, on peut le voir tenir une femme horizontalement au-dessus de sa tête – semblable à un ascenseur dans la routine de salsa aux points presque parfaits de la semaine dernière – alors qu’ils profitent d’une promenade dans la campagne.

La légende se lit comme suit : “Le jour, un caméraman animalier, la nuit un homme fort !”

On sait peu de choses sur la vie personnelle de Hamza, qui préfère garder ce côté des choses privé.

Cependant, il a fait allusion à des problèmes de poids dans le spectacle de danse, disant aux juges ce mois-ci qu’il craignait d’être “trop ​​​​gros pour jive”.

La championne polonaise Open Latin Jowita, 28 ans, n’a pas tardé à dire à son partenaire :

“Tu n’es absolument pas trop gros pour le Jive, tu es censé Jive.”

Hamza perd 2 livres par semaine depuis le début de la compétition.

Cette semaine, il a déclaré : « J’ai perdu près de huit kilos et demi (1,3 pierre).

“Neuf heures par jour, nous essayons de nous entraîner et c’est dur pour le corps. . . Mes genoux et mes jambes me font mal.

Il a également révélé qu’il prenait des bains de glace pour faire face au programme d’entraînement exténuant.

Il a déclaré: «Je m’assois dedans pendant 45 minutes tous les soirs, essentiellement jusqu’à ce que la glace fonde, puis je me lève et prends une douche. Je gèle littéralement mes boules de paillettes.

Hamza a également révélé que ses désormais célèbres dreadlocks – qu’il n’a pas fait couper correctement depuis 17 ans – étaient sa façon de se rebeller en tant que jeune.

Il a expliqué: «Je me souviens, ma mère avait l’habitude de m’asseoir, moi, mon frère et mon père, et de nous donner la coupe de cheveux numéro deux tout le temps.

“Ensuite, je me suis juste rebellé un an, je me suis dit:” J’ai fini “. Et c’était tout.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était déjà coupé les cheveux, qui descendent jusqu’à ses mollets, il a répondu: «Il y a eu des mèches qui ont [been] coupé parce que j’étais dans l’Arctique et qu’il a trempé dans un peu d’huile moteur, donc il sera coupé de temps en temps.

“Mes cheveux font partie de moi et Jowita est assez gentille pour les supporter à l’entraînement.”

Après deux semaines en tête du classement, Hamza a vraiment laissé tomber ses cheveux pour de bon.