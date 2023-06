Le favori du Premier ministre thaïlandais fait face à une enquête électorale

Pita Limjaroenrat, chef du parti Aller de l’avant et candidat au poste de Premier ministre, fait l’objet d’une enquête pour savoir s’il était qualifié pour se présenter aux élections.

Le favori pour devenir le prochain Premier ministre thaïlandais fait face à une enquête électorale qui pourrait le voir disqualifié, a déclaré lundi un haut responsable, lors du dernier revers de sa candidature au poste de Premier ministre.

Le parti progressiste Move Forward (MFP) de Pita Limjaroenrat a remporté le plus de sièges lors des élections du mois dernier, les électeurs ayant prononcé un rejet écrasant des partis liés à l’armée qui ont dirigé le royaume pendant près d’une décennie.

Mais il a dû faire face à un certain nombre de contestations et de plaintes, et la commission électorale a maintenant mis en place une commission spéciale pour enquêter sur la qualification de Limjaroenrat pour se présenter aux élections.

« Il existe suffisamment d’informations et de preuves pour justifier une enquête plus approfondie afin de déterminer si M. Pita est qualifié pour se présenter aux élections », a déclaré à l’AFP le président de la commission, Ittiporn Boonpracong.

« La commission électorale a mis en place une commission d’enquête pour enquêter plus avant. »

La durée de l’enquête n’est pas claire, mais s’il est reconnu coupable, Limjaroenrat pourrait être disqualifié et risque jusqu’à 10 ans de prison.

L’enquête porte sur la propriété par Pita d’actions dans une société de médias aujourd’hui disparue – interdite par la loi électorale thaïlandaise.

Limjaroenrat dit avoir hérité des parts de la chaîne de télévision ITV, qui n’a pas diffusé depuis 2007, de son père.

L’homme de 42 ans nie tout acte répréhensible et le parti dit ne pas s’inquiéter des allégations.

Le secrétaire général de son parti, Chaitawat Tulathon, a déclaré :

Le MFP est toujours convaincu que le pouvoir populaire l’emportera à la fin et que la commission électorale travaillera honnêtement sur la base des principes constitutionnels

Le parti prédécesseur du MFP, Future Forward, a également été frappé par la règle de l’actionnariat des médias en 2019, lorsque le leader milliardaire Thanathorn Juangroongruangkit a été disqualifié en tant que député par une ordonnance du tribunal.

Obstacles

L’enquête est le dernier obstacle jeté sur le chemin de Limjaroenrat alors qu’il cherche à devenir Premier ministre thaïlandais.

La détermination du MFP à modifier les lois strictes de la Thaïlande contre l’insulte au roi Maha Vajiralongkorn a effrayé l’establishment royaliste-militaire conservateur.

Limjaroenrat a convenu d’une coalition de huit partis qui obtiendrait une large majorité à la chambre basse.

Mais pour assurer le poste de Premier ministre, Limjaroenrat doit rassembler une majorité dans les deux chambres – y compris au Sénat, dont les 250 membres ont été triés sur le volet par la dernière junte.

Un certain nombre de sénateurs ont déjà déclaré qu’ils ne voteraient pas pour lui en tant que Premier ministre, bien que Limjaroenrat et son parti se disent confiants d’obtenir le poste.

Le MFP et son homologue de l’opposition Pheu Thai ont dominé les élections du 14 mai, au cours desquelles les électeurs ont rejeté catégoriquement le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, un ancien chef de l’armée arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État en 2014.

La commission électorale a jusqu’au 13 juillet pour ratifier les résultats du scrutin, après quoi le parlement se réunira avec un vote sur le nouveau Premier ministre prévu début août.

On craint que si Limjaroenrat est empêché de devenir Premier ministre – que ce soit par le Sénat ou par une décision judiciaire ou administrative – cela pourrait plonger le royaume dans la crise, avec des manifestants susceptibles d’inonder les rues.

La coalition a annoncé des plans ambitieux pour réécrire la constitution – scénarisée par la junte de Prayut en 2017 – ainsi que mettre fin à la conscription militaire et autoriser le mariage homosexuel.

Le futur gouvernement s’est également engagé à s’attaquer aux monopoles et oligopoles qui dominent certains secteurs de l’économie thaïlandaise, notamment dans le brassage et d’autres productions d’alcool.

Mais la coalition n’a pas indiqué sa position sur la réforme de lèse-majesté, bien qu’il s’agisse d’un engagement de campagne majeur du MFP.