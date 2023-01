Le favori des fans des Canucks, Gino Odjick, décède à 52 ans

L’un des joueurs les plus populaires à avoir porté les couleurs des Canucks de Vancouver est décédé.

Wayne « Gino » Odjick, qui a joué 12 saisons dans la LNH pour les Canucks, les Islanders de New York, les Flyers de Philadelphie et les Canadiens de Montréal, est décédé aujourd’hui à l’âge de 52 ans. La sœur de Gino, Dina Odjick, a partagé la nouvelle sur Facebook de son décès.

« Nos cœurs sont brisés. Mon frère Gino Odjick nous a quittés pour le monde des esprits”, a-t-elle écrit.

Odjick a passé les huit premières saisons de sa carrière avec les Canucks après avoir été sélectionné par eux lors du repêchage de 1990, avant d’être échangé aux Islanders de New York contre Jason Strudwick en mars 1998.

En 2014, Odjick a reçu un diagnostic d’amylose – une maladie qui, selon lui, a attaqué ses organes et son cœur.

L’ancien exécuteur a inscrit 64 buts et 73 passes en 605 matchs dans la LNH. Odjick était un membre clé de l’équipe finaliste de la Coupe Stanley des Canucks en 1994, disputant 10 matchs en séries éliminatoires pour l’équipe qui a perdu une série physique de sept matchs contre les Bruins de Boston.

Odjick a également fait beaucoup de travail communautaire.

Il détient un record de l’équipe des Canucks, ses 2 127 minutes de pénalité étant les plus élevées de l’histoire de la franchise.

« Gino était un favori des partisans dès le moment où il s’est joint à l’organisation, mettant son cœur et son âme dans chaque quart de travail sur et hors de la glace », a déclaré Francesco Aquilini, président et gouverneur des Canucks.

« Il en a inspiré plusieurs et incarnait ce que cela signifie d’être un Canuck. Personnellement, c’était un ami proche et un confident, quelqu’un sur qui je pouvais m’appuyer pour obtenir des conseils et du soutien. Il va beaucoup nous manquer. »

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanucksDeathhockey